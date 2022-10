Larcamón previo a juego de Chivas: 'Alexis Vega es de los más decisivos del torneo'

Uno de los duelos del Repechaje del Apertura 2022 es el que disputarán Chivas y Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Por parte de La Franja, su técnico, Nicolás Larcamón, no dudó en señalar a Alexis Vega como el jugador más importante del rival, por lo que en caso de que no pueda jugar, no pueda hacerlo al 100 por ciento por los problemas físicos que viene acarreando, sería una ventaja para su escuadra.

"Indudablemente, Alexis Vega es uno de los jugadores más decisivos del torneo, y si está o no existe una diferencia; está claro que Chivas podría alienar a otro jugador con muy buenos recursos, pero Vega está en el podio de los más decisivos del torneo. Si no llegara a jugar o no estuviera en sus mejores condiciones, sería un hándicap favorable", señaló Larcamón en conferencia de prensa.

Aunque el estratega argentino no descartó que se enfrentarán a un rival que cuenta con muy buenos jugadores.

"Siento yo que enfrentamos a un rival que tiene mucha jerarquía en sus líneas ofensivas, que tiene jugadores desequilibrantes con diversas características. Estás hablando con muchas variantes ofensivas y el gran desafío es hacer un partido consistente para neutralizar eso, aunque también nosotros tenemos para desequilibrar a cualquier rival", dijo Larcamón.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANTONY SILVA CONFÍA EN QUE PUEBLA ELIMINARÁ A CHIVAS COMO EN EL AP21: "SON BUENOS RECUERDOS"