Fidel Ambríz previo al partido ante Cruz Azul: "Vamos a jugar de tú a tú en el Estadio Azteca"

Sin importar que Cruz Azul tenga la ventaja de la localía en el partido de repechaje, Fidel Ambríz , jugador de León, advirtió que jugarán de tú a tú a Cruz Azul en el Estadio Azteca.

"Fuimos irregulares a lo largo del torneo, el fin de semana pasado todos hubiéramos querido jugar el partido de repechaje en casa, pero eso ya quedó atrás. El sábado vamos a enfrentar un partido muy parejo contra Cruz Azul y vamos a jugar de tú a tú en el Estadio Azteca",dijo en conferencia de prensa.

Del mismo modo, Ambríz advirtió que la Fiera no repetirá la gris actuación que mostró en la jornada 16 cuando enfrentó a la Máquina en el Azteca.

"Puede haber una diferencia muy grande porque partidos así no los hacemos dos veces. Fue uno de los partidos que no jugamos nada, tiramos a gol una vez o dos veces. Es algo alarmante para esa fecha, hicimos un cambio de juego hasta tal minuto, todo eso ya lo hemos visto con el profe y creo que no se va a repetir”, añadió.

A pesar de que los Esmeraldas perdieron protagonismo en la Liga MX, el juvenil mexicano reconoció que el cuadro del Bajío quiere recuperar el estatus ganador en la Fiesta Grande.

"El año pasado no fue bueno y lo sabemos, habíamos acostumbrado a la afición a ganar y en ese proceso estamos, pero que mejor que hacerlo en una Liguilla. El equipo sabe a lo que se juega", finalizó.

