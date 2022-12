Uriel Antuna en Cruz Azul: "Quiero ser un referente y un líder en el club"

Tras su reincorporación a Cruz Azul, Uriel Antuna ya cambió el chip para concentrarse por completo con el conjunto celeste, luego de que disfrutó de un par de días de descanso tras su regreso del Medio Oriente.

El Brujo tiene claros sus objetivos y en un torneo más que disputará defendiendo los colores de La Máquina, más allá de conseguir la décima estrella, Uriel Antuna quiere ser un referente celeste.

"Me siento muy bien, tengo pocos días entrenando. Pero es el profe quien decide si juego o no. De forma personal me siento tranquilo, ilusionado y mis objetivos son claros: ser referente en este club, ser un líder, tener claro el campeonato", apuntó.

De cara al Clausura 2023, el cuadro de La Noria continuará con su participación en la Copa por México, en la que el cementero espera tener minutos en estos partidos de preparación, pues por la grandeza de la institución celeste solo se concentran en ganar. Por lo tanto, será ante Pumas que busquen sus primeros tres puntos de la competencia, luego de empatar a ceros frente a Necaxa.

"El objetivo siempre va a ser campeón, ahorita estamos teniendo partidos de preparación, lo principal es quedar campeones de esta Copa (Copa por México), es lo que está enseguida, ir ganando paso a paso y estar listos para el inicio del torneo", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CRUZ AZUL: LUIS SUÁREZ INTERESA A LA MÁQUINA, SEGÚN PRENSA URUGUAYA