Rayados: Miguel Layún, más preocupado por gente en la calle ante nevadas que por el futbol

El domingo pasado, con la derrota por la mínima diferencia ante Santos, Monterrey perdió el invicto en el torneo; sin embargo, para Miguel Layún ese es un tema que pasa a segundo plano cuando hay gente en las calles sufriendo ante las nevadas que han impactado gran parte de Nuevo León.

"Es un tema que al final de cuentas es adaptación, no es nada del otro mundo, creo que lo único que puede cambiar son las sensaciones corporales en cuanto a la temperatura que puede haber, pero recuerdo haber jugado a las tres de la tarde con una humedad bastante complicada. Son situaciones que no tendrían por qué afectar, es un tema de adaptación. El clima ha sido complicado, creo que nosotros tenemos que sentirnos afortunados de que tenemos todo lo necesario para poder trabajar de la manera más adecuada, me refiero desde la indumentaria, ropa, estos gorritos que parecen una tontería, pero te dan la vida", refirió Layún en conferencia de prensa.

"A mí lo que más me preocupa en estos momentos es la gente que pudiera estar pasando de verdad jodido en la calle, en una situación adversa, en su casa, donde tal vez no tienen los recursos para soportar estas temperaturas, eso sí me preocupa. Jugar futbol con estos climas hasta me gusta", añadió.

Aunque el zaguero albiazul reveló que la caída ante los Guerreros sí causó molestia al interior del conjunto de la Sultana del Norte.

"No fue el partido que nosotros queríamos hacer, no llevamos a cabo las cosas como se trabajaron a lo largo de la semana, responsabilidad nuestra. En cuanto al funcionamiento, el equipo va muy bien, si nos ponemos a analizar el trabajo táctico que se ha hecho a lo largo de las jornadas de cómo ha funcionado el equipo, me parecería absurdo pensar que el equipo no está creciendo, no está mejorando. Entiendo que siempre se va a esperar que esta plantilla gane los partidos con una cierta comodidad en los resultados", aseguró Miguel Layún.

