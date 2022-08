Luis García: 'Ante Barcelona, a Pumas le faltó la jerarquía que un equipo mexicano debe tener'

Luis García, referente de Universidad Nacional, criticó las formas en las que Pumas se vio superado en el Camp Nou en su encuentro ante el Barcelona. El exdelantero no cuestionó el que los universitarios perdieran el compromiso, sino la falta de jerarquía que cómo equipo grande debió de mostrar en tierras españolas.

“Es más que evidente que si juegan cien veces el Barcelona contra Pumas, en todas Barcelona va a ganar, pero el mal sabor de boca es el cómo, insisto que perder con el Barcelona en Barcelona entra en un tema normal las veces que tú me digas, el tema es cómo. Pumas debió competir desde otro sitio, con mucho más gallardía, con mejores armas y mejores argumentos", indicó Luis García en un evento de LaLiga.

"Al minuto 20 estaba resuelto el asunto y esa es la parte que me parece que más duele más allá del resultado y lo que duele es ver cómo te presentaste y me parece que ahí si hay que ser clarísimos, yo no sé la diferencia entre la liga española y la liga mexicana, lo cierto es que Pumas no se presentó con la jerarquía que un equipo mexicano debe tener en ese tipo de instancias más allá de ganar o perder”, apuntó el exromperredes.

Pumas cayó por 6-0 en el Spotify Camp Nou y el escandaloso resultado, además de la contundente forma en la que fue superado, dio la vuelta al mundo y retumbó en el orgullo del balompié mexicano.

