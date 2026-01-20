Bodo/Glimt vs Manchester City EN VIVO UEFA Champions League Jornada 7

Este martes se reactiva la actividad en la UEFA Champions League, donde el Manchester City se enfrentará al Bodo/Glimt en la séptima jornada de la competición más importante de clubes en Europa.

El cuadro de Pep Guardiola busca ganar para poder aspirar a la clasificación directa dentro de los ocho primeros lugares, mientras que el Bodo busca mantenerse con vida de cara a la última fecha.

Los ingleses tienen tres triunfos en los últimos cinco partidos que han disputado en esta competición, además de sumar un empate y una derrota.

Por su parte, el Bodo/Glimt no ha ganado toda la competición, sumando tres empates y tres derrotas, a pesar de eso, un triunfo los pondría con posibilidades para seguir avanzando.

El Manchester City viene de una dura derrota en la Premier League, donde cayeron en el derbi de la ciudad frente al Manchester United de Michael Carrick y se alejan de Arsenal.

Por su parte, el Bodo no tiene actividad en la Liga de Noruega desde el pasado mes de noviembre, solo un par de encuentros amistosos.