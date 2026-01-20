Bodo/Glimt vs Manchester City EN VIVO UEFA Champions League Jornada 7

Los ciudadanos buscan asegurar su lugar dentro de los ocho primeros de la tabla en la Champions en la penúltima jornada

Manchester City visita al Bodo en la séptima jornada de Champions
Manchester City visita al Bodo en la séptima jornada de Champions | RÉCORD
Marcos Olvera García
20 de Enero de 2026

 

Este martes se reactiva la actividad en la UEFA Champions League, donde el Manchester City se enfrentará al Bodo/Glimt en la séptima jornada de la competición más importante de clubes en Europa.

El cuadro de Pep Guardiola busca ganar para poder aspirar a la clasificación directa dentro de los ocho primeros lugares, mientras que el Bodo busca mantenerse con vida de cara a la última fecha.

Los ingleses tienen tres triunfos en los últimos cinco partidos que han disputado en esta competición, además de sumar un empate y una derrota.

Por su parte, el Bodo/Glimt no ha ganado toda la competición, sumando tres empates y tres derrotas, a pesar de eso, un triunfo los pondría con posibilidades para seguir avanzando.

El Manchester City viene de una dura derrota en la Premier League, donde cayeron en el derbi de la ciudad frente al Manchester United de Michael Carrick y se alejan de Arsenal.

Por su parte, el Bodo no tiene actividad en la Liga de Noruega desde el pasado mes de noviembre, solo un par de encuentros amistosos.

TE PUEDE INTERESAR

&quot;Ganamos como hombres, perdemos como hombres&quot;: Sadio Mané antes de volver con Senegal

Internacionales | 19/01/2026

"Ganamos como hombres, perdemos como hombres": Sadio Mané antes de volver con Senegal
Este es el legado de Vinicius Jr. con el Real Madrid

Internacionales | 19/01/2026

¿Adiós, Vini? Este es el legado del brasileño en el Real Madrid
Luis Enrique sale a la defensa de Brahim Díaz tras su penal errado

Internacionales | 19/01/2026

Luis Enrique sale a la defensa de Brahim Díaz tras su penal errado
Te recomendamos
"Ganamos como hombres, perdemos como hombres": Sadio Mané antes de volver con Senegal
Champions League

LO ÚLTIMO