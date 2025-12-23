Copa Africana de Naciones 2025: Goleada de Senegal y victoria de Congo en el segundo día de actividad

La actividad de la Copa Africana de Naciones continuó este martes 23 de diciembre y la Selección de la República Democrática del Congo se encargó de inauguar las acciones con una victoria por la mínima ante Benín. Théo Bongonda fue el autor del único tanto con el cual los Leopardos, que quieren pelear por el título de la Confederación Africana de Futbol (CAF).

Transcurrido un cuarto de hora, Arthur Masuaku mandó un servicio al área donde, inexplicablemente, el central Olivier Verdon se agachó y dejó pasar el esférico. Con dicha acción, Bongonda quedó perfilado de frente al arco y tras un primer bote, prendió el balón de primera intención el esférico con el empeine para el 1-0.

La actividad de la Copa Africana de Naciones continuó este martes | AP

Este tanto bastó para que los dirigidos por Sébastien Desabre sumaran sus primeros tres puntos. Sin embargo, no tomaron el liderato del Grupo D por la goleada que horas más tarde protagonizó la Selección de Senegal contra Botsuana y que, por ahora, le da a los Leones de la Teranga la primera posición.

Senegal gana con doblete de Nicolas Jackson

Campeón por primera vez en 2021, Senegal -campeona del torneo de la CAF en 2021- quiere consolidarse como una de las selecciones candidatas al título. Y por ahora, en su primer compromiso, no quedó a deber en cuanto a las expectativas, con una contundente victoria 3-0.

Nicolas Jackson marcó un doblete al minuto 40 y al 58' para encaminar la victoria de su equipo. El primero fue un remate a la altura del punto penal, luego de una gran jugada colectiva, mientras que el segundo llegó luego de un centro que el atacante no pudo controlar bien, pero que con un gran recorte recompuso para librarse de la marca y definir en los linderos del área chica sobre el achique del portero.

Senegal comenzó el torneo con una goleada a favor | AP

Cherif Ndiaye hizo el "pilón" al minuto 90, también tras un servicio raso por derecha que remató justo en la línea del área chica. De esa forma, Senegal se coloca como la mejor ofensiva en la Copa Africana de Naciones, aunque todavía quedan varios compromisos más por disputarse en la Jornada 1.

Resultados de la Copa Africana de Naciones este martes 23 de diciembre

República Democrática del Congo 1-0 Benín

Senegal 3-0 Botsuana

Nigeria 2-1 Tanzania

Túnez vs Uganda