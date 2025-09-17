Partidos de hoy 17 de septiembre de 2025

La Champions League está oficialmente de regreso. Tras los primero partidos de la Fase Liguera, la Jornada 1 continúa con los encuentros de este miércoles. Con partidos desde las 11 de la mañana, el mejor torneo a nivel de clubes se lleva los reflectores en la agenda deportiva de este miércoles 17 de septiembre. A continuación te compartimos los partidos a seguir.

Continúa la Champions

El martes tuvimos varios partidazos incluyendo un 4-4 entre Juventus y Borussia Dortmund. Además el Real Madrid debutó en el torneo. Hoy el campeón defensor, París Saint Germain entra en acción en busca de su bicampeonato recibiendo al Atalanta.

Además de los parisinos, Bayern Munich, uno de los grandes candidatos al título europeo también verá sus primeros minutos, enfrentándose al campeón del pasado Mundial de Clubes en el Chelsea. Sin embargo, este no será el único partidazo de Champions pues el campeón de Inglaterra Liverpool, recibirá al Atlético de Madrid en Anfield.

El campeón entra en acción | AP

Ligas nacionales

El torneo europeo no será el único futbol que tendremos este miércoles pues, Turquía, Países Bajos y Estados Unidos también tendrán partidos de sus respectivas ligas. Fenerbahce de Edson Álvarez recibirá al Alanyaspor aunque todo parece indicar que el mexicano no tendrá actividad.

En la MLS el New York FC se enfrentará al Columbus Crew y poco después el LAFC visitará al Real Salt Lake.

Fenerbahce apunta a jugar sin edson | x

Futbol femenil

Además de los juegos en europa y Estados Unidos, en México también tendremos actividad pues Rayadas necesitan un triunfo para soñar con las Semifinales de la W Champions Cup de la Concacaf. Para ellos deberán vencer al Alianza de El Salvador.

Finalmente, la actividad de este miércoles terminará con la Copa Libertadores. En sudamérica River Plate y Palmeiras se verán las caras en el partido más atractivo de los Cuartos de Final del torneo. Aunque de momento es sólo la Ida, el juego apunta a llevarse los reflectores.

Los partidos de este miércoles | RÉCORD