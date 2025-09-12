Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Bournemouth vs Brighton?

Las Cerezas y Las Gaviotas regresarán en la Jornada 4 del balompié inglés

Emiliano Arias Pacheco
12 de Septiembre de 2025

La Fecha FIFA terminó y la Premier League estará de regreso. Después de las primeras tres jornadas en el balompié inglés, varios equipos comenzaron de forma irregular, como el Brighton; aunque otros como Bournemouth dejaron gratas sorpresas.

El conjunto de las Cerezas perdió en su debut ante Liverpool, aunque dejó muy gratas sensaciones tras poner en apuros a los Reds. Después de ese primer juego, Bournemouth ganó sus dos siguientes, ante Wolverhampton y su gran victoria ante Tottenham.

Por su parte, las Gaviotas no pudieron encontrar su mejor versión en las primeras tres fechas de la Premier League. En la Jornada 1 empataron ante el Fulham de Raúl Jiménez; para después caer ante Everton y dar una gran campanada con su primera victoria ante Manchester City.

Último enfrentamiento entre ambos

Su último enfrentamiento en Premier League terminó con un triunfo para el Brighton. En aquel juego cerrado, el conjunto de las Gaviotas se impuso gracias a un gol de Danny Welbeck 15 minutos antes del final. El marcador final fue un 2-1, con un Bournemouth que dejó mucho que desear.

¿Cuándo y dónde ver el Bournemouth vs Brighton?

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre
  • Horario: 8:00 (tiempo del centro de México)
  • Lugar: Vitality Stadium, Bournemouth, Inglaterra
  • Transmisión: Caliente TV

