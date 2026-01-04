Real Sociedad vs Atlético de Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 18

El Atlético de Madrid recibe a la Real Sociedad en uno de los duelos correspondientes a la jornada 18 de LaLiga, en un partido clave para ambos conjuntos por los distintos objetivos que persiguen en este tramo de la temporada. El encuentro se presenta como una oportunidad para que los colchoneros recompongan el rumbo en el campeonato doméstico, mientras que el conjunto vasco intenta alejarse de una zona baja que comienza a generar preocupación.

El equipo dirigido por Diego Simeone llega a este compromiso con la urgencia de recuperar el tercer puesto de la clasificación, posición que perdió recientemente a manos del Villarreal. La irregularidad ha sido una constante para el Atlético en las últimas jornadas, por lo que sumar de a tres resulta indispensable para no ceder más terreno en la lucha por los puestos de privilegio.

En cuanto a números recientes, el Atlético de Madrid registra tres triunfos y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga, una racha que refleja altibajos en su rendimiento. Aun así, el cuadro rojiblanco confía en hacer valer su localía y su solidez habitual en casa para reencontrarse con una victoria que refuerce su confianza.

Además del impacto en la tabla, este partido tiene un componente estratégico para los colchoneros, ya que será el último compromiso liguero antes de viajar a Arabia Saudita. En territorio asiático, el Atlético afrontará el desafío de la Supercopa de España, donde se medirá nada menos que al Real Madrid, por lo que llegar con un buen resultado sería un impulso anímico importante.

Del otro lado, la Real Sociedad atraviesa un momento complicado en el campeonato. El conjunto de San Sebastián ocupa el lugar 16 de la clasificación y se encuentra apenas a dos puntos de los puestos de descenso, una situación impensada para un equipo que en temporadas recientes ha sido protagonista en la parte alta de la tabla.

El panorama reciente no es alentador para los vascos, que solo han conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos de LaLiga. A esa cifra se suman tres derrotas y un empate, resultados que han encendido las alarmas y obligan al equipo a buscar puntos con urgencia, incluso en escenarios complicados como el Metropolitano.