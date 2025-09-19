Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Fulham vs Brentford? EN VIVO

El equipo de Raúl Jiménez recibe al conjunto de las abejas en la fecha 5

Aldo Martínez
19 de Septiembre de 2025

La Jornada 5 de la Premier League trae consigo grandes encuentros, entre ellos el duelo de ‘los cabañeros’ del Fulham y ‘las abejas’ del Brentford, desde el Craven Cottage de la ciudad de Londres.

Raúl Jiménez en Fulham | @FulhamFC

El equipo del atacante mexicano, Raúl Jiménez, buscará conseguir los tres puntos que lo mantengan en la mitad de la tabla y que lo acerquen a las posiciones europeas. Del mismo modo, Brentford, quien está abajo del Fulham únicamente por un punto.

Actualmente Fulham y Brentford están en las posiciones 11 y 12 de la Premier League respectivamente, por lo que una victoria en esta Jornada podría significar despegarse de la parte baja de la competencia inglesa.

Brentford en Premier League | @BrentfordFC

 

¿Cuándo y dónde ver el Fulham de Raúl Jiménez vs Brentford?

  • FECHA: Sábado 20 de septiembre.
  • HORA: 13:00 (tiempo centro de México).
  • LUGAR: Craven Cottage, Fulham, Inglaterra.
  • TRANSMISIÓN: FOX.
@FulhamFC

