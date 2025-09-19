Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Fulham vs Brentford? EN VIVO

La Jornada 5 de la Premier League trae consigo grandes encuentros, entre ellos el duelo de ‘los cabañeros’ del Fulham y ‘las abejas’ del Brentford, desde el Craven Cottage de la ciudad de Londres.
El equipo del atacante mexicano, Raúl Jiménez, buscará conseguir los tres puntos que lo mantengan en la mitad de la tabla y que lo acerquen a las posiciones europeas. Del mismo modo, Brentford, quien está abajo del Fulham únicamente por un punto.
Actualmente Fulham y Brentford están en las posiciones 11 y 12 de la Premier League respectivamente, por lo que una victoria en esta Jornada podría significar despegarse de la parte baja de la competencia inglesa.
¿Cuándo y dónde ver el Fulham de Raúl Jiménez vs Brentford?
- FECHA: Sábado 20 de septiembre.
- HORA: 13:00 (tiempo centro de México).
- LUGAR: Craven Cottage, Fulham, Inglaterra.
- TRANSMISIÓN: FOX.