La Selección Mexicana y el XI con fuerte presencia de Chivas para medirse a Panamá

Javier Aguirre apostará por seis jugadores del Rebaño Sagrado en el once inicial, además de un esquema flexible que prioriza la salida limpia desde el fondo, para medirse a Panamá, en el primer partido amistoso del miniciclo del Tricolor.

México utilizará una línea de cinco en fase de construcción, con Luis Romo incrustándose entre los centrales Eduardo Águila y ‘Toro’ Guzmán, buscando sacar la pelota con mayor claridad y control desde zona baja.

En el arco estará Raúl ‘Tala’ Rangel, quien encabezará la defensa junto a Richard Ledezma, Bryan González ‘Cotorro’, Águila y Guzmán, conformando un bloque sólido que permitirá amplitud por las bandas.

Anunció su alineación | MEXSPORT

Cuando el Tri tenga el balón y pase a fase ofensiva, Romo adelantará su posición para sumarse al mediocampo, donde hará sociedad con Obed Vargas y Marcel Ruiz, un tridente encargado de manejar los tiempos y la progresión del juego.

En ataque, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Brian Gutiérrez serán los encargados de generar desequilibrio y profundidad por los costados, respaldando al centrodelantero Germán Berterame, referencia en el área rival.

Chivas encabeza el 11 titular | MEXSPORT

El once que presentará México ante Panamá será: Tala Rangel; Richard Ledezma, Toro Guzmán, Eduardo Águila, Bryan González ‘Cotorro’; Luis Romo, Obed Vargas, Marcel Ruiz; Piojo Alvarado, Brian Gutiérrez y Germán Berterame.

En el banquillo aguardarán ‘Cuate’ Sepúlveda y ‘Hormiga’ González, opciones ofensivas que Aguirre podrá utilizar para modificar el planteamiento en la segunda mitad, dependiendo del desarrollo del encuentro.