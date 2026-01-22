La Selección Mexicana y el XI con fuerte presencia de Chivas para medirse a Panamá

Javier Aguirre mandó al terreno de juego un once inicial muy rojiblanco

Anunciaron el 11 inicial | MEXSPORT
Iliany Aparicio
22 de Enero de 2026

Javier Aguirre apostará por seis jugadores del Rebaño Sagrado en el once inicial, además de un esquema flexible que prioriza la salida limpia desde el fondo, para medirse a Panamá, en el primer partido amistoso del miniciclo del Tricolor.

México utilizará una línea de cinco en fase de construcción, con Luis Romo incrustándose entre los centrales Eduardo Águila y ‘Toro’ Guzmán, buscando sacar la pelota con mayor claridad y control desde zona baja.

En el arco estará Raúl ‘Tala’ Rangel, quien encabezará la defensa junto a Richard Ledezma, Bryan González ‘Cotorro’, Águila y Guzmán, conformando un bloque sólido que permitirá amplitud por las bandas.

Anunció su alineación
Anunció su alineación | MEXSPORT

Cuando el Tri tenga el balón y pase a fase ofensiva, Romo adelantará su posición para sumarse al mediocampo, donde hará sociedad con Obed Vargas y Marcel Ruiz, un tridente encargado de manejar los tiempos y la progresión del juego.

En ataque, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Brian Gutiérrez serán los encargados de generar desequilibrio y profundidad por los costados, respaldando al centrodelantero Germán Berterame, referencia en el área rival.

Chivas encabeza el 11 titular
Chivas encabeza el 11 titular | MEXSPORT

El once que presentará México ante Panamá será: Tala Rangel; Richard Ledezma, Toro Guzmán, Eduardo Águila, Bryan González ‘Cotorro’; Luis Romo, Obed Vargas, Marcel Ruiz; Piojo Alvarado, Brian Gutiérrez y Germán Berterame.

En el banquillo aguardarán ‘Cuate’ Sepúlveda y ‘Hormiga’ González, opciones ofensivas que Aguirre podrá utilizar para modificar el planteamiento en la segunda mitad, dependiendo del desarrollo del encuentro.

Los delanteros se quedaron en la banca
Los delanteros se quedaron en la banca | MEXSPORT

