México vs Corea del Sur: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido amistoso del Tri?

La cuenta regresiva avanza rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la cual la Selección Mexicana será una de las naciones anfitrionas. Al ser sede, México no disputará partidos de eliminatoria, por lo que se han enfocado en buscar amistosos contra selecciones de alto nivel.

Su más reciente compromiso fue ante la Selección de Japón, en un compromiso que finalizó con empate sin goles. Los Nipones por momentos hicieron ver mal a los dirigidos por Javier Aguirre, pero no tuvieron contundencia frente al arco de Luis Ángel Malagón. Mientras que del lado del Tri, un disparo desviado de Germán Berterame fue lo mejor que generó.

México no pudo contra Japón | IMAGO 7

¿Cómo le ha ido a México ante Corea del Sur?

El próximo compromiso, y último de la Fecha FIFA de septiembre, será contra Corea del Sur, que viene de vencer 0-2 a Estados Unidos. Heung-Min Son y Lee Dong-gyeong fueron los anotadores de los Tigres de Asia, que llegarán motivados al juego de este martes.

En general, México y Corea se han enfrentado en 14 ocasiones en selecciones mayores, con un balande de ocho triunfos para el combinado azteca, cinco para los asiáticos y un empate. No obstante, el Tri llega con una racha de tres victorias de forma consecutiva, entre la cual se encuentra la de Fase de Grupos en el Mundial de Rusia 2018, con marcador 1-2.

México empató sin goles contra Japón antes del partido ante Corea | IMAGO 7

Mientras que en su más reciente enfrentamiento, el 14 de noviembre de 2020 en Austria, y finalizó con el triunfo 2-3 de la Selección Mexicana. Raúl Jiménez, Uriel Antuna y Carlos Salcedo hicieron los goles del Tri, mientras que Ui-jo Hwang y Kyung-won Kwon marcaron por los asiáticos.

¿Cuándo y dónde ver el amistoso de México vs Corea del Sur?

Fecha : Martes 8 de septiembre de 2025

: Martes 8 de septiembre de 2025 Horario : 18:00 horas (tiempo de Sinaloa)

: 18:00 horas (tiempo de Sinaloa) Sede : Geodis Park

: Geodis Park Transmisión: Vix, Canal 5, TUDN, Azteca 7

México tiene un historial favorable contra Corea del Sur | IMAGO 7