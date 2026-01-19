Video: André Jardine encara a Cristian Borja tras el Pachuca vs América

América vive momentos complicados en el Clausura 2026 y una escena captada al final del partido ante Pachuca ha encendido las alarmas en Coapa. André Jardine protagonizó un fuerte reclamo contra Cristian Borja, dejando imágenes que reflejan la tensión que se respira en el vestidor azulcrema.

Borja, ante Rondón | MEXSPORT

En el material, que RÉCORD pudo capturar, se observa cómo el estratega brasileño se acerca directamente al futbolista colombiano al terminar el encuentro. Borja, al notar la presencia de su entrenador, se aproxima de inmediato, pero la charla sube rápidamente de tono.

Jardine comienza a decirle algo al jugador y la conversación termina de forma abrupta. Incluso, antes de que Borja se marche, el técnico le levanta el brazo, gesto que da la sensación de que la discusión no terminó en buenos términos.

¿QUÉ PASÓ ACÁ?



Al final del Pachuca vs América, hubo un pequeño diálogo entre Jardíne y Borja. 😟😟 pic.twitter.com/wHmcGixb6L — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 19, 2026

Los reclamos se repiten en el América

Este episodio no es el único en los últimos días. Durante el partido ante el Atlético de San Luis, Jardine también tuvo un encontronazo con el Búfalo Aguirre, a quien le gritó un regaño en pleno partido. El delantero uruguayo respondió al técnico, en una acción que también quedó grabada en video.

Situaciones que comienzan a evidenciar que el vestidor de las Águilas atraviesa un momento de tensión, justo cuando el rendimiento futbolístico no acompaña.

Jardine da instrucciones a Maximin | MEXSPORT

Tres partidos sin gol y las alarmas encendidas

El contexto deportivo tampoco ayuda. El América suma ya tres partidos sin anotar, una racha negativa que refleja la crisis que vive el equipo y que podría estar afectando la relación entre jugadores y cuerpo técnico.

Con la pausa por la Fecha FIFA, el conjunto azulcrema tendrá tiempo para intentar recomponer el rumbo. La gran incógnita es si este parón será suficiente para apagar el incendio interno, o si la tensión seguirá creciendo en Coapa.