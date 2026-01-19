Exsilbante responde a André Jardine sobre quejas del arbitraje

Francisco Chacón le recomendó al entrenador del América mejorar y no caer en lo de sus antecesores

André Jardine | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco
19 de Enero de 2026

América volvió a dejar puntos en el Clausura 2026 tras empatar sin goles ante Pachuca en la Jornada 3, resultado que profundizó su crisis ofensiva y desató una nueva polémica. Durante el encuentro, André Jardine expresó su molestia por el arbitraje, especialmente por una jugada sobre Brian Rodríguez que no fue sancionada como penalti, lo que generó fuertes reacciones dentro y fuera del club.

El estratega brasileño consideró que las decisiones arbitrales influyeron en el desarrollo de un partido cerrado, en el que las Águilas volvieron a carecer de contundencia. Sin embargo, sus declaraciones no cayeron bien en el gremio arbitral ni entre algunos analistas, quienes señalaron que el problema del América va más allá del silbante.

André Jardine | IMAGO7
André Jardine | IMAGO7

¿Jardine se equivoca al centrar el foco en el arbitraje?

Uno de los que respondió con dureza fue Francisco Chacón, exárbitro profesional y ahora analista, quien aseguró que Jardine debería enfocar su atención en mejorar el funcionamiento de su equipo. Para Chacón, el reclamo constante a los árbitros comienza a convertirse en una costumbre peligrosa.

El exsilbante recordó que el América no ha logrado anotar en lo que va del torneo y que, pese a la polémica jugada sobre Brian Rodríguez, el equipo de Coapa tuvo escasas oportunidades claras de gol durante los 90 minutos ante Pachuca.

Junto a su cuerpo técnico | MEXSPORT
Junto a su cuerpo técnico | MEXSPORT

Chacón lanza dardo y compara a Jardine con Miguel Herrera

"André Jardine pide que el nivel del arbitraje sea mejor, y en eso coincido con él. Pero antes debería preocuparse porque el nivel futbolístico de su equipo mejore. Ya se le está haciendo costumbre culpar a los árbitros cuando no gana, y eso empieza a parecerse a la actitud de uno de sus antecesores en el América, aquel que decía que no tenía cuello", comentó Chacón, en un dardo a Miguel Herrera.

Si bien la jugada del posible penalti sobre Brian Rodríguez sigue siendo tema de discusión por la falta de intervención del VAR, la realidad es que el conjunto azulcrema ha mostrado poca creatividad, nula efectividad y una alarmante falta de contundencia en el arranque del Clausura 2026.

Con el parón por la Fecha FIFA en el horizonte, André Jardine constató la presión aumenta. Más allá del arbitraje, el América está obligado a mejorar su rendimiento ofensivo si quiere evitar que la polémica y las críticas sigan marcando su camino rumbo a la Jornada 4 ante Necaxa.

La recomendación de Chacón | Captura de pantalla
La recomendación de Chacón | Captura de pantalla

 

 

 

 

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

