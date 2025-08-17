Diego Cocca señala que la 'crisis' de Atlas "no se resuelve en tres días"

Hay mucho que trabajar. Atlas dejó ir la victoria permitiendo dos goles en tiempo añadido ante Querétaro para así, amargar el regreso de Diego Cocca a la institución rojinegra. Tras el empate, el entrenador argentino aceptó que, aún tienen mucho que trabajar, pero consideran por buen camino.

En conferencia de prensa, el entrenador señaló que, su equipo demostró momentos muy destacados, e incluso considera que fueron mejor que los Gallos. Sin embargo, también aceptó que tienen muchas cosas que trabajar tras su llegada, entre ellas la parte anímica.

Dejaron ir el triunfo | IMAGO7

Deben seguir trabajando

"Los jugadores han hecho muy bien las cosas en estos tres días y se ha reflejado por momentos en la cancha, pero esto es futbol y pueden pasar cosas. La parte anímica también juega un papel importante y no se resuelve en tres entrenamientos... me quedó con muchas cosas positivas y sabiendo que tengo que trabajar muchas cosas", confesó el entrenador tras el partido.

Considera que deben seguir trabajando | IMAGO7

Se quedan con un mal sabor de boca

Con respecto al partido, el estratega argentino reveló que, a pesar de poder romper la racha de cinco derrotas consecutivas en todas las competencias, se quedan con un mal sabor de boca al no poder llevarse los tres puntos dejando ir una ventaja de dos goles.

"Nos toca un amargo sabor de boca porque merecíamos ganar, hicimos mejor las cosas que rival durante la mayor parte del partido... Es futbol", finalizó el entrenador.

Se van con un sabor amargo | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Debut amargo! Querétaro le 'roba' el empate a Atlas en el regreso de Diego Cocca