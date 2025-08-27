Tigres prepara duelo ante Santos con varias ausencias estelares

Los felinos tienen la urgencia de reencontrarse con la victoria en el Apertura 2025
RICARDO OLIVARES
2025-08-27
27 Ago, 2025

De cara a su visita ante Santos Laguna en el TSM, Tigres continuó este miércoles su preparación en el “Volcán” Universitario.

El plantel trabajó casi completo bajo las órdenes de Guido Pizarro, con la ausencia de Diego Lainez, Ozziel Herrera y Juan Purata, quienes se encuentran concentrados con la Selección Mexicana de futbol. Lainez fue una de las ausencias en el entrenamiento

Lainez fue una de las ausencias en el entrenamiento | IMAGO 7

En el rubro de lesionados, Fernando Tapia, Jesús Angulo y Joaquim Pereira no participaron en la práctica, donde continúan con su proceso de rehabilitación.

El conjunto auriazul llega con la urgencia de sumar de a tres puntos, luego de tres partidos sin conocer la victoria.

Ozziel Herrera también se perdió el entrenamiento
Ozziel Herrera también se perdió el entrenamiento | IMAGO 7

Entre Liga MX y Leagues Cup, los felinos cayeron frente a Inter Miami y América, además de empatar ante Mazatlán.

El duelo ante Santos representa la oportunidad de reencontrarse con el triunfo y recuperar confianza en la campaña.

Pereria es uno de los jugadores lesionados
Pereria es uno de los jugadores lesionados | IMAGO 7
