Sebastián 'Loco' Abreu se enteró de fichaje de Xolos de Tijuana por medio de la prensa

El estratega de los fronterizos afirmó que él no tenía la información completa del refuerzo

Álex Martínez
2 de Septiembre de 2025
Abreu se enteró de fichaje por la prensa
Abreu se enteró de fichaje por la prensa | MEXSPORT

Cerró el periodo de fichajes tras el mercado de verano alrededor del mundo y en la Liga MX están por terminar el periodo para registrar jugadores. En el caso de Xolos de Tijuana esperan la llegada de Mourad El Ghezouani, quien arriba con experiencia en Europa, procedente de Elche. 

Curiosamente, ni el propio técnico Sebastián Abreu estaba seguro de la contratación. Fue hasta que lo vio en los medios de comunicación que se enteró de la incorporación del atacante. 

Abreu compartió la curiosa anécdota
Abreu compartió la curiosa anécdota | MEXSPORT

'Loco' Abreu se enteró de fichaje por periodista

El pasado domigo 31 de agosto, tras la victoria 3-0 en casa, Abreu confesó que sabía de un posible fichaje, pero no estaba seguro. "Nos queda una plaza de extranjero porque está llegando el 9 que ya se sabe en todos lados, y si lo dice Merlo ¿Todos saben quién es César Merlo? Yo no sé cómo hace ese cabrón, pero está siempre adelantado a la jugada". 

"No sé si trabaja en la DEA y tiene pinchados los teléfonos de todos los representantes del mundo, pero me enteré yo antes por él, sabía que estaba la posibilidad, pero él lo confirmó y entonces ya está", declaró entre risas el estratega. 

Xolos vencieron a Necaxa el pasado domingo
Xolos vencieron a Necaxa el pasado domingo | MEXSPORT

Bienvenido a México

Con información de César Luis Merlo para Super Deportivo, se pudo saber que Tijuana llegó a un acuerdo con Elche para poder hacer oficial la llegada de El Ghezouani como su nuevo delantero. Se espera que el ariete llegue a México en los primeros días de septiembre para poder firmar contrato con su nuevo equipo.

El Ghezouani tiene doble nacionalidad, pues aunque es español, también cuenta con la naturalización marroquí, la cual representa desde hace algunos años. Actualmente tiene 27 años; con Elche, que recientemente ascendió a Primera División en España, jugó un total de 81 partidos y anotó 18 goles.

El Ghezouani reforzará a Xolos de Tijuana
<span class="selectable-text copyable-text xkrh14z" style="white-space:pre-wrap;">El Ghezouani reforzará a Xolos de Tijuana | IG: @mouraddaoudi_9</span>

