Así se jugarán los Playoffs de la Copa Sudamericana
Concluyó la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026 y quedaron definidos los ocho enfrentamientos de la Ronda de Playoffs. En esta instancia decisiva, los equipos que finalizaron segundos en sus respectivos grupos se medirán contra los terceros clasificados provenientes de la Copa Libertadores.
Estos duelos de repechaje se jugarán en un formato de ida y vuelta. Los equipos que descienden de la Libertadores tendrán la ventaja de cerrar la serie como locales en el partido de vuelta. Los vencedores de cada llave asegurarán su lugar en los Octavos de Final del torneo.
Así quedaron las llaves de los Playoffs en la Copa Sudamericana
Entre los cruces que destaca se encuentra el de Boca Juniors contra O'Higgins. El equipo xeneize tenía en sus manos su destino, pero cayó contra la Universidad Católica de Chile en la última fecha de la Copa Libertadores y por ello quedó tercero de su grupo, fuera de Octavos de Final.
Ahora, el equipo dirigido por Claudio Úbeda tendrá que reponerse de este escandaloso fracaso para buscar un puesto en Octavos de Final de la Copa Sudamericana. Lanús es otro equipo argentino que jugará los Playoffs y enfrentará a Cienciano de Perú.
Otros enfrentamientos pendientes incluyen a Independiente Medellín contra Vasco da Gama e Independiente Santa Fe frente a Caracas. El sorteo del próximo viernes determinará la posición final de cada cruce en el cuadro de Octavos de Final.
Llave A: Gremio vs Bolívar
Llave B: RB Bragantino vs Sporting Cristal
Llave C: Vasco da Gama vs Medellín
Llave D: O’Higgins vs Boca Juniors
Llave E: Tigre vs Nacional de Uruguay
Llave F: Caracas vs Independiente de Santa Fe
Llave G: Cienciano vs Lanús
Llave H: Santos vs Universidad Central de Venezuela
Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.