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Futbol

Así se jugarán los Playoffs de la Copa Sudamericana

Iván Scarpeta de Independiente de Santa Fe en la Copa Libertadores | AP
Iván Scarpeta de Independiente de Santa Fe en la Copa Libertadores | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 22:05 - 28 mayo 2026
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Finalizada la Fase de Grupos en los torneos de la Conmebol, quedaron definidos los cruces

Concluyó la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026 y quedaron definidos los ocho enfrentamientos de la Ronda de Playoffs. En esta instancia decisiva, los equipos que finalizaron segundos en sus respectivos grupos se medirán contra los terceros clasificados provenientes de la Copa Libertadores.

Estos duelos de repechaje se jugarán en un formato de ida y vuelta. Los equipos que descienden de la Libertadores tendrán la ventaja de cerrar la serie como locales en el partido de vuelta. Los vencedores de cada llave asegurarán su lugar en los Octavos de Final del torneo.

Partido de Sporting Cristal contra Cerro Porteño en la Copa Libertadores | AP
Partido de Sporting Cristal contra Cerro Porteño en la Copa Libertadores | AP

Así quedaron las llaves de los Playoffs en la Copa Sudamericana

Entre los cruces que destaca se encuentra el de Boca Juniors contra O'Higgins. El equipo xeneize tenía en sus manos su destino, pero cayó contra la Universidad Católica de Chile en la última fecha de la Copa Libertadores y por ello quedó tercero de su grupo, fuera de Octavos de Final.

Jugadores de Boca Juniors en lamento tras perder Universidad Católica | AP
Jugadores de Boca Juniors en lamento tras perder Universidad Católica | AP

Ahora, el equipo dirigido por Claudio Úbeda tendrá que reponerse de este escandaloso fracaso para buscar un puesto en Octavos de Final de la Copa Sudamericana. Lanús es otro equipo argentino que jugará los Playoffs y enfrentará a Cienciano de Perú.

Otros enfrentamientos pendientes incluyen a Independiente Medellín contra Vasco da Gama e Independiente Santa Fe frente a Caracas. El sorteo del próximo viernes determinará la posición final de cada cruce en el cuadro de Octavos de Final.

Jugadores de Lanús en lamento en la Copa Libetadores | AP
Jugadores de Lanús en lamento en la Copa Libetadores | AP

  • Llave A: Gremio vs Bolívar

  • Llave B: RB Bragantino vs Sporting Cristal

  • Llave C: Vasco da Gama vs Medellín

  • Llave D: O’Higgins vs Boca Juniors

  • Llave E: Tigre vs Nacional de Uruguay

  • Llave F: Caracas vs Independiente de Santa Fe

  • Llave G: Cienciano vs Lanús

  • Llave H: Santos vs Universidad Central de Venezuela

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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