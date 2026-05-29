Cruzeiro golea a Barcelona y avanza a Octavos de Final de la Copa Libertadores

La noche en el Mineirão tuvo un dueño absoluto y ese fue el Cruzeiro. En un duelo que definía el futuro de ambos equipos en la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, el conjunto brasileño no dejó espacio para las sorpresas y despachó con un contundente 4-0 al Barcelona SC.

La victoria no solo sirvió para ratificar el dominio táctico de los locales, sino que también aseguró el pase a la siguiente ronda del torneo. Con ello, el club reafirmó una tradición histórica de la institución: la de nunca haber sido eliminada en Fase de Grupos en el torneo de Conmebol.

Jugadores de Cruzeiro en celebración en la Copa Libertadores | AP

Desde el pitazo inicial de Andrés Matonte, el planteamiento estratégico de Artur Jorge marcó el pulso de las acciones. La figura de la velada fue, sin lugar a dudas, Matheus Pereira, quien se adueñó del mediocampo y del marcador.

Apenas a los cuatro minutos de juego, el estadio estalló con su primer tanto. Tras una asistencia precisa de Fágner, el volante conectó un cabezazo letal que dejó sin opciones a José Contreras Verna, colocando el esférico junto al palo derecho. Fue apenas el aviso de una exhibición individual que incluyó dos goles, 29 pases correctos y cinco remates directos a puerta.

Matheus Pereira de Cruzeiro en celebración en la Copa Libertadores | AP

La superioridad de Cruzeiro dictó el ritmo del juego

El segundo tiempo fue un monólogo brasileño donde la contundencia se hizo presente en cada incursión ofensiva. La insistencia de los dirigidos por Artur Jorge encontró recompensa rápida. Christian, otro de los hombres clave del mediocampo, amplió la ventaja apenas al sexto minuto de la parte complementaria.

Apenas tres minutos después, al 9' fue el turno de Luis Sinisterra, quien aprovechó una nueva oportunidad frente al arco para ampliar la brecha a 3-0. Lejos de bajar la intensidad, Matheus Pereira cerró su cuenta personal y la del equipo en el minuto 25 del segundo tiempo con una definición magistral.

¿Cuál es el premio que recibirá Cruzeiro en la Copa Libertadores?

El triunfo no solo se mide en goles, sino también en el impacto financiero para la tesorería del club. Al asegurar su lugar en los Octavos de Final, Cruzeiro recibirá una inyección económica de 1.25 millones de dólares, monto estipulado por la Conmebol para quienes superan la Fase de Grupos.

Este beneficio se suma a los 340 mil dólares recibidos por cada victoria en la etapa actual, consolidando una recaudación cercana a los 3.27 millones de dólares. Más allá del dinero, la clasificación significa un hito emocional, ya que despues de una ausencia de siete años en Fases Eliminatorias, el equipo de Belo Horizonte vuelve a estar entre los 16 mejores de la región.

Christian de Cruzeiro en celebración en la Copa Libertadores | AP