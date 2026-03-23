Campeón del Mundo con Francia quiere a Nueva Caledonia en el Mundial 2026

Christian Karembeu no se olvida de sus raíces, el excampeón del Mundo con Francia en 1998 ha dado su total apoyo para que Nueva Caledonia salga triunfante en el Repechaje con Jamaica como primer rival y una hipotética Final ante el Congo.

¿Por qué apoya a Nueva Caledonia?

El exseleccionado francés fue cuestionado sobre el representativo y resaltó sin dudarlo el apoyo en unas recientes declaraciones: "Por supuesto que voy con Nueva Caledonia —ha afirmado el excentrocampista, de 55 años—.

“Será un partido complicado, porque Jamaica tiene muchos jugadores en Europa, especialmente en la Premier League. Puede pasar cualquier cosa, pero es cuestión de mentalidad", resaltó dando el voto de confianza para la isla oceánica.

Nueva Caledonia | IG: fcf_foot

Cabe mencionar, que Karembeu se mudó cuando era menor de edad para jugar a Nantes en la década 1980 para que años más tarde levantara el Mundial y registrando hasta el final de su carrera un total de 53 apariciones con ‘Les Blues’.

"Él también pasó por el FC Nantes —recuerda Karembeu sobre el actual seleccionador de Nueva Caledonia (Johan Sidaner), que durante años trabajó en la cantera del club—. Siempre hemos estado a su lado para que el proyecto siga avanzando.”

Nueva Caledonia ya está calificada al repechaje | AP

Un gran esfuerzo de Nueva Caledonia

Karembeu reconoce el esfuerzo de Nueva Caledonia: “No ha sido fácil, pero ha construido un equipo con identidad y capacidad ofensiva. Detrás hay casi diez años de trabajo de la federación, basados en academias y en la incorporación de técnicos profesionales, para construir un equipo capaz de llegar lejos".

"En el hemisferio sur domina el rugby, pero el fútbol crece, en buena medida gracias a la OFC Pro League, que está dando visibilidad a nuestros jóvenes —añade Karembeu, que en su etapa en el Real Madrid ganó la Liga de Campeones de la UEFA en 1998, apenas dos meses antes de proclamarse campeón del mundo—”, mencionó el exfutbolista.

Nueva Caledonia disputará el Repechaje interconfederativo | X: @gianfzelaya