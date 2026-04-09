Ciclovía de Tlalpan ya casi está lista: esta es la fecha de estreno

La ciclovía de Tlalpan está a nada de quedar lista. Las obras de la ruta “Gran Tenochtitlán” entran en su fase final y ya tienen fecha para concluir.

De acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, el proyecto estaría terminado el próximo 19 de abril, mientras que su arranque oficial se prevé para el 20 de abril.

El proyecto estaría terminado el próximo 19 de abril y su arranque oficial se prevé para el 20 de abril / Especial

Una ciclovía que conectará la ciudad

El director general del Órgano Regulador del Transporte, Fernando Solís, confirmó que los trabajos están prácticamente listos y que en cuestión de días podrá ser utilizada: “Para mediados de este mes, se estará concluyendo”.

Se trata de una ciclovía de 34 kilómetros, que conectará el centro de la ciudad con la zona sur, facilitando trayectos seguros para miles de usuarios.

“La ciclovía Gran Tenochtitlán de 34 kilómetros, esa ciclovía que ha estado muy vista por todos últimamente, creemos y hemos recibido comentarios positivos, de poco más de 2 mil ciclistas que podrán realizar sus viajes diariamente; de la importancia de poder generar puntos de traslado seguros, desde el centro de la ciudad hasta la parte del sur y que también para mediados de este mes, se estará concluyendo y podremos tenerla ya para goce y disfrute de todas y todos los ciclistas”, dijo.

La ciclovía Gran Tenochtitlán de 34 kilómetros ha recibido buenos comentarios por su utilidad / Redes Sociales

Alta demanda entre usuarios

La ciclovía ya muestra buenos números incluso antes de su inauguración formal.

Según datos oficiales: El 97% de los usuarios la utiliza tres o más veces por semana

El 65% la usa para ir al trabajo

Esto confirma que el proyecto no es solo recreativo, sino una alternativa real de movilidad.

El proyecto no es solo recreativo, sino una alternativa real de movilidad / Redes Sociales

Inversión y mejoras

Además de la ciclovía, el gobierno capitalino realizó inversiones complementarias para mejorar la infraestructura:

29.9 millones de pesos en el CETRAM Huipulco, incluyendo biciestacionamiento

20.7 millones de pesos para la rehabilitación del CETRAM Universidad

Estas obras buscan mejorar la conectividad con otros sistemas de transporte.

Parte del plan rumbo al Mundial 2026

La ciclovía forma parte del plan de movilidad presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, rumbo al Mundial de Futbol 2026.

La mandataria destacó que se han invertido más de 5 mil millones de pesos para modernizar el transporte en la ciudad: “En estos dos años, el proyecto de movilidad ha significado una inversión muy importante para la ciudad”, dijo.