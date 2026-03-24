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Clima en México HOY 24 de marzo: lluvias fuertes, calor extremo y nuevo frente frío en camino
El clima en México para este martes 24 de marzo de 2026 estará marcado por contrastes extremos. Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas, otras registrarán temperaturas sofocantes de hasta 45 grados, todo en medio de la vigilancia de un nuevo frente frío.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una vaguada en altura, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, provocará lluvias en gran parte del país, principalmente en el noreste, centro, occidente, oriente y sur.
Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se esperan lluvias puntuales fuertes.
Estados con lluvias HOY 24 de marzo
El pronóstico indica diferentes niveles de lluvia en el país:
Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Puebla, Veracruz y Oaxaca
Chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, CDMX, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas
Lluvias aisladas: Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo
Autoridades advierten que estas lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y encharcamientos.
Calor extremo: hasta 45 grados en estos estados
A pesar de las lluvias, el ambiente seguirá siendo caluroso a muy caluroso en gran parte del país:
40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero
35 a 40 °C: Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán
30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo
Frío y heladas en plena primavera
En contraste, zonas montañosas registrarán temperaturas muy bajas:
-5 a 0 °C con heladas: Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla
0 a 5 °C: Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas
Vientos fuertes y oleaje elevado
Hasta 70 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec
Hasta 60 km/h: norte y noreste del país
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas del Golfo de Tehuantepec
Estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios y reducción de visibilidad por bancos de niebla.
Nuevo frente frío en camino
El SMN mantiene vigilancia sobre un nuevo frente frío acompañado de aire polar que podría ingresar al norte del país el próximo viernes, lo que reforzaría las condiciones de inestabilidad en los próximos días.