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Clima en México HOY 24 de marzo: lluvias fuertes, calor extremo y nuevo frente frío en camino

Puebla, Veracruz y Oaxaca, serán las entidades más afectadas durante el día / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:10 - 24 marzo 2026
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El país vivirá un contraste extremo: lluvias intensas en varias regiones, calor de hasta 45 grados y la llegada de un nuevo frente frío en plena primavera

El clima en México para este martes 24 de marzo de 2026 estará marcado por contrastes extremos. Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas, otras registrarán temperaturas sofocantes de hasta 45 grados, todo en medio de la vigilancia de un nuevo frente frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una vaguada en altura, junto con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, provocará lluvias en gran parte del país, principalmente en el noreste, centro, occidente, oriente y sur.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se esperan lluvias puntuales fuertes.

Una vaguada en altura junto con el ingreso de humedad, provocarán lluvias fuertes / Especia

Estados con lluvias HOY 24 de marzo

El pronóstico indica diferentes niveles de lluvia en el país:

  • Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Puebla, Veracruz y Oaxaca

  • Chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, CDMX, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas

  • Lluvias aisladas: Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo

Autoridades advierten que estas lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves, crecida de ríos y encharcamientos.

La lluvia afectará principalmente a Puebla, Veracruz y Oaxaca / FREEPIK

Calor extremo: hasta 45 grados en estos estados

A pesar de las lluvias, el ambiente seguirá siendo caluroso a muy caluroso en gran parte del país:

  • 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero

  • 35 a 40 °C: Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán

  • 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

Estos son los estados afectados por las precipitaciones del martes 24 de marzo / Redes Sociales

Frío y heladas en plena primavera

En contraste, zonas montañosas registrarán temperaturas muy bajas:

  • -5 a 0 °C con heladas: Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla

  • 0 a 5 °C: Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas

Vientos fuertes y oleaje elevado

  • Hasta 70 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec

  • Hasta 60 km/h: norte y noreste del país

  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: costas del Golfo de Tehuantepec

Estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios y reducción de visibilidad por bancos de niebla.

Nuevo frente frío en camino

El SMN mantiene vigilancia sobre un nuevo frente frío acompañado de aire polar que podría ingresar al norte del país el próximo viernes, lo que reforzaría las condiciones de inestabilidad en los próximos días.

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