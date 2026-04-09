¿Comprarás dólares este jueves 9 de abril? Así amanece el peso mexicano
Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este jueves 9 de abril de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable, pese a los cambios en el mercado bursátil por la guerra en Medio Oriente.
La moneda nacional quedó en 17.43 unidades por dólar, 1 centavo más que el pasado miércoles 8 de abril.
Así amanece el dólar en bancos
Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.
Afirme:
16.70 a la compra.
18.20 a la venta.
Banco Azteca:
16.00 a la compra.
18.04 a la venta.
BBVA Bancomer:
16.59 a la compra.
17.73 a la venta.
Banorte:
16.20 a la compra.
17.73 a la venta.
Banamex:
19.91 a la compra.
17.89 a la venta.
Scotiabank:
16.00 a la compra.
18.90 a la venta.
¿Por qué sube el dólar?
Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.
Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.