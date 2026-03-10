Verificación de edad requerida
Concacaf Champions Cup: ¿Dónde y cuándo ver el partido de LA Galaxy vs Mount Pleasant?
Ya están listos los Octavos de Final de Concacaf Champions Cup, este miércoles 11 de marzo, desde el Dignity Health Sports Park. LA Galaxy y Mount Pleasant definirán quien avanza a los Cuartos de Final del certamen.
LA Galaxy se encuentra en la posición número siete de la Conferencia Oeste de la MLS. El conjunto de California cuenta con cuatro puntos con tres partidos jugados con marca de uno ganado, uno empatado y uno perdido.
El equipo galáctico enfrenta una situación favorable ya que un problema de visado puede dejar fuera al equipo jamaiquino de Mount Pleasant del certamen; actualmente se evalúa la situación del equipo caribeño.
Seis jugadores de Mount Pleasant tienen problemas de visa
El gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, ha impuesto restricciones migratorias a ciudadanos de diversos países entre ellos Haití, aunque existen mecanismos que se pueden interponer para ayudar a los deportistas a obtener su visa.
¿Dónde ver el partido LA Galaxy vs Mount Pleasant? Fecha, Hora y Canal
Lugar: Dignity Health Sports Park
Fecha: 11 de marzo de 2026
Horario: 19:30 hrs tiempo de México
Canal: TUDN
