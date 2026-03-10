Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Concacaf Champions Cup: ¿Dónde y cuándo ver el partido de LA Galaxy vs Mount Pleasant?

LA Galaxy puede enfrentar a un Mount Pleasant l AP
Jorge Armando Hernández 11:38 - 10 marzo 2026
En RÉCORD te contamos dónde puedes disfrutar la Concacaf Champions Cup. No te pierdas el duelo entre LA Galaxy vs Mount Pleasant

Ya están listos los Octavos de Final de Concacaf Champions Cup, este miércoles 11 de marzo, desde el Dignity Health Sports Park. LA Galaxy y Mount Pleasant definirán quien avanza a los Cuartos de Final del certamen.

Gol de Marco Reus I @LAGalaxy

LA Galaxy se encuentra en la posición número siete de la Conferencia Oeste de la MLS. El conjunto de California cuenta con cuatro puntos con tres partidos jugados con marca de uno ganado, uno empatado y uno perdido.

El equipo galáctico enfrenta una situación favorable ya que un problema de visado puede dejar fuera al equipo jamaiquino de Mount Pleasant del certamen; actualmente se evalúa la situación del equipo caribeño.

Seis jugadores de Mount Pleasant tienen problemas de visa

Mount Pleasant afronta problemas con visa estadounidense | X @TheChampions
Mount Pleasant afronta problemas con visa estadounidense | X @TheChampions

El gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, ha impuesto restricciones migratorias a ciudadanos de diversos países entre ellos Haití, aunque existen mecanismos que se pueden interponer para ayudar a los deportistas a obtener su visa.

L.A. Galaxy podría ganar tener ventaja en el partido | MEXSPORT

¿Dónde ver el partido LA Galaxy vs Mount Pleasant? Fecha, Hora y Canal

  • Lugar: Dignity Health Sports Park

  • Fecha: 11 de marzo de 2026

  • Horario: 19:30 hrs tiempo de México

  • Canal: TUDN

