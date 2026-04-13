Costa Mujeres: El nuevo refugio del Caribe Mexicano donde el confort se vuelve experiencia

Si algo ha quedado claro en las últimas temporadas de viaje, es que el concepto de "vacaciones" ha evolucionado. Ya no basta con una silla frente al mar; el viajero de hoy busca experiencias que combinan el descanso absoluto con momentos de alta energía.

En ese equilibrio perfecto aparece Costa Mujeres, una de las zonas más exclusivas y mejor conservadas del Caribe Mexicano. En el corazón de este paraíso se encuentra el Riu Latino, un concepto Adults Only que ha logrado decodificar lo que realmente busca un grupo de amigos o una pareja en 2026: libertad total y opciones para cada estado de ánimo.

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El arte de no hacer nada y hacerlo todo

La experiencia comienza en sus playas. A diferencia de otros puntos de la costa, aquí la arena blanca y el azul turquesa se mantienen con una privacidad que invita a la desconexión. Sin embargo, para quienes la quietud no es opción, el hotel despliega su arsenal de entretenimiento. Desde el Splash Water World, un parque acuático integrado que rompe con la idea de que los toboganes son solo para niños, hasta las icónicas Riu Party.

Estas últimas se han consolidado como el referente de la vida nocturna en la zona; fiestas temáticas como la Pink Party o la Neon Party transforman el entorno con DJ’s internacionales y una producción de primer nivel que incluye traslados internos en carritos de golf para que la única preocupación sea elegir el outfit adecuado.

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Donde el deporte no se toma vacaciones

Para los que llevamos el deporte en el ADN, el mayor temor al viajar es perderse "el partido del año". Aquí, la infraestructura está diseñada para que la pasión no se interrumpa. El hotel ha integrado espacios donde la cobertura de las ligas internacionales —desde la Premier League hasta la Liga MX— se vive con una atmósfera de estadio pero con un drink en la mano.

Ya sea practicando kayak al amanecer, disfrutando de un bar acuático o vibrando con un torneo de futbol playero, la propuesta en Costa Mujeres es clara: el lujo ya no es estático, es una experiencia que se mueve al ritmo de quien la vive.