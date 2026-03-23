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Crédito Imparable 2026: todo lo que debes saber para obtener el apoyo económico

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:48 - 23 marzo 2026
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Este esquema destaca por ofrecer créditos accesibles, incluso con tasas de interés desde 0%, lo que representa una oportunidad clave para fortalecer negocios

El Gobierno municipal de Puebla activó el programa “Tu Crédito Imparable 2026”, una iniciativa enfocada en facilitar el acceso a financiamiento para emprendedores, empresarias y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes). Este esquema destaca por incluir opciones con tasas de interés desde 0%, lo que lo convierte en una alternativa atractiva frente a créditos tradicionales.

Con un presupuesto de 20 millones de pesos, el programa busca llegar a un mayor número de beneficiarios durante este año. La intención es impulsar la economía local mediante el fortalecimiento de negocios ya existentes y la creación de nuevos proyectos productivos.

El programa Tu Crédito Imparable 2026 ofrece financiamiento de hasta 250 mil pesos para impulsar negocios./ Gobierno de Puebla

Una de las principales ventajas de este plan es que ofrece diferentes modalidades de crédito, adaptadas al nivel de desarrollo de cada solicitante. Desde grupos de mujeres hasta empresas formalmente constituidas, cada esquema tiene condiciones específicas que facilitan el acceso al financiamiento.

¿Cuáles son las fechas límite para solicitar Tu Crédito Imparable 2026?

El programa estará disponible durante distintos periodos dependiendo del tipo de crédito. En el caso de “Tu Crédito Mujer” y “Tu Crédito Individual”, las solicitudes podrán realizarse hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque estarán sujetas a la disponibilidad de recursos.

Para el esquema dirigido a empresas, “Tu Negocio Sí Plus”, las fechas cambian según el plazo elegido. Si se opta por financiamiento a 18 meses, la fecha límite para solicitarlo es el 30 de abril de 2026. En cambio, la modalidad a 12 meses estará disponible hasta el 31 de julio de 2026.

Tipos de crédito disponibles y montos en Puebla

El programa contempla tres opciones principales. La primera está dirigida a mujeres emprendedoras que trabajan en grupo, quienes pueden acceder a préstamos de entre 5 mil y 8 mil pesos, sin intereses y con un plazo de pago de 16 semanas, siempre que cumplan con requisitos como tener un negocio activo y formar equipos solidarios.

Mujeres emprendedoras podrán obtener préstamos sin intereses mediante esquemas grupales en Puebla./ Gobierno de Puebla

Por su parte, el crédito individual ofrece montos que van de 10 mil a 70 mil pesos, con tasas que pueden ir de 0% a 3.5%. Este esquema está pensado para personas que ya cuentan con un negocio en operación y buscan hacerlo crecer o mejorar sus procesos.

Finalmente, el apoyo para MiPymes formales permite acceder a financiamientos de entre 70 mil y 250 mil pesos, con plazos de 12 o 18 meses. Este tipo de crédito exige mayor formalidad, como RFC activo, al menos dos años de operación y buen historial crediticio.

Emprendedores y MiPymes en Puebla podrán acceder a créditos con tasas desde 0% durante 2026./ Gobierno de Puebla

Con estas alternativas, el Gobierno de Puebla busca ofrecer soluciones reales para quienes necesitan capital. El programa no solo facilita el acceso al dinero, sino que también promueve el crecimiento económico y la generación de empleo en el municipio.

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