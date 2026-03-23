Avión militar de Colombia se estrella con más de 100 personas a bordo

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó tras despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, en el sur del país, cuando transportaba a más de 100 militares.

De acuerdo con información oficial, en la aeronave viajaban 114 pasajeros y 11 miembros de la tripulación, lo que suma un total de 125 personas a bordo, en un vuelo que tenía como objetivo el traslado de tropas.

El desplome del avión sucedió apenas unos minutos después de su despegue/AFP

El accidente ocurrió tras el despegue

Según los primeros reportes, la aeronave presentó una falla poco después de iniciar el vuelo y se precipitó a tierra a pocos kilómetros del aeropuerto.

Autoridades confirmaron que el siniestro ocurrió minutos después del despegue, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia en la zona.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó: "Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública".

Operativo de rescate y atención a heridos

Tras el accidente, equipos de emergencia y unidades militares fueron desplegados en el área para realizar labores de rescate.

Autoridades reportaron que decenas de soldados fueron rescatados con vida, algunos de ellos con heridas de diversa consideración, quienes fueron trasladados a centros médicos cercanos.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que al menos varios heridos ya habían sido evacuados, mientras continúan las labores en el sitio del impacto.

Hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado.



Aún no se conoce las causas del accidente del avión Hércules.



Fuerza a las familias de los soldados jóvenes de la Patria. pic.twitter.com/Eanr2NrfkK — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

Postura del gobierno colombiano

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el accidente y expresó su preocupación por lo ocurrido.

El mandatario calificó el hecho como un "accidente horroroso que no debió haber sucedido", y señaló la necesidad de revisar las condiciones del equipamiento militar.

También indicó que el gobierno dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer el siniestro, informando que al momento hay “77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado”.

Hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado.



Aún no se conoce las causas del accidente del avión Hércules.



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Un hecho que impacta a las Fuerzas Armadas

El accidente ha sido considerado como un evento relevante dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia debido al número de personas que viajaban en la aeronave.

El comandante de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, señaló que el hecho “nos enluta y nos exige a actuar con total responsabilidad, humanidad y transparencia”.

Las autoridades continúan con las labores de rescate e investigación, mientras se espera información oficial sobre el saldo final del accidente.