¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Atlético San Luis de la Jornada 14?

El Toluca se alista para recibir al Atlético San Luis en el Estadio Nemesio Diez, en duelo correspondiente a la Jornada 14 del torneo, en un enfrentamiento que promete emociones por las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX.

¿Cómo llegan?

Los dirigidos por Antonio Mohamed llegan ubicados en la tercera posición de la tabla con 26 puntos, producto de siete victorias, cinco empates y apenas una derrota, consolidándose como uno de los equipos más consistentes del campeonato.

TOLUCA VS LA GALAXY | MEXSPORT

Por su parte, el Atlético de San Luis encara este encuentro con la necesidad de sumar puntos que le permitan mantenerse en la pelea por puestos de clasificación. El equipo potosino aparece en lugar 14 con 14 puntos, tras cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas.

Uno de los factores a seguir será el desempeño de las ofensivas, ya que ambos equipos cuentan con jugadores capaces de marcar diferencia en el último tercio del campo. Toluca apostará por su dinamismo al ataque, mientras que San Luis podría optar por un planteamiento más cauteloso, buscando hacer daño al contragolpe.

Atlético de San Luis verá un calendario complicado | MEXSPORT

En el mediocampo se librará una batalla clave para el desarrollo del partido. La capacidad de recuperación y distribución será determinante para inclinar la balanza, especialmente en un duelo donde los espacios pueden ser limitados y cada error puede costar caro.

Defensivamente, Toluca deberá mantener la concentración para evitar sorpresas, mientras que Atlético de San Luis tendrá el reto de contener la presión constante del conjunto local. La solidez en la zaga será un factor determinante para ambos equipos.

Jugadores de Toluca festejando el segundo gol ante Galaxy | MEXSPORT

El ambiente en el Nemesio Diez se anticipa vibrante, con una afición que suele hacerse sentir y que podría jugar un papel importante en el rendimiento de los locales. La localía ha sido históricamente un punto fuerte para Toluca en este tipo de compromisos.

¿Dónde ver?

Todo está listo para el duelo en el Nemesio Diez este 12 de abril, Día de la Divina Misericordia, en la continuación de la Jornada 14; el juego se realizará a las 19:00hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Canal 5, TUDN y ViX.

Fecha: 12 de abril

Hora: 19:00

Estadio: Nemesio Diez