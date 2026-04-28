¡Día de polémicas! Paco Chacón arremete contra el 'Cantante' Guerrero: "Ridículo analista arbitral"

En el mismo día en el que David Faitelson protagonizó una disculpa pública dirigida para José Ramón Fernández, Francisco Chacón ha decidido lanzar un mensaje para uno de sus excompañeros en el arbitraje mexicano: Fernando el 'Cantante' Guerrero.

El público no lo ha dejado pasar tan fácilmente, pues incluso han pedido que, en caso de que la bronca continúe, el desenlace sea en una de las ya conocidas peleas entre famosos de alguno de los eventos de la índole.

José Ramón Fernández y David Faitelson | Captura de pantalla

"Tantita madre"

La polémica con los antiguos árbitros de la Liga MX no se ha detenido, pues en esta ocasión fue Francisco Chacón quien en sus redes sociales ha dejado saber que no está de acuerdo con la manera en la que sus excompañeros de profesión han llevado sus carreras después del retiro.

Cuando piensas que ya viste todos los ridículos de los "analistas" arbitrales, pasando por los Bacachos, los Chuchitos, los Benitos, etc. ahora aparece el nuevo Michel Jackson analista, grabándose con un filtro de belleza que parece Gasparín, tantita madre jajajajaja, y luego… — Francisco Chacón (@pacochaconmx) April 27, 2026

Aunque realmente no mencionó a Fernando Guerrero, en las redes sociales del Cantante, se puede ver un video en el cual el mismo exsilbante se graba para dar su opinión acerca de la polémica decisión de Katia Itzel García de no marcar un penal en el partido de Chivas ante Xolos de Tijuana.

Por parte de Guerrero, él también ha dejado comentarios en contra de algunos de los árbitros actuales, como es el caso de este video, en el cual critica a Katia Itzel García por no marcar la pena máxima en cuestión, pero también, en otros espacios como el partido de América vs Atlas, donde se refirió a ella y también al 'Gato' Ortíz encargado del VAR.

¿Se viene pelea entre ambos?

En los comentarios del tuit de Chacón, los usuarios ya han comenzado con la petición hacia Poncho de Nigris para que este problema entre los dos se resuelva en un cuadrilátero, pues proponen una pelea para Ring Royale, en la cual se vería a dos árbitros por primera vez en una resolución de esa manera.

Algunas otras personas solamente han dejado saber su opinión al respecto, pues consideran que el ambiente entre árbitros no ha sido el mejor, pues desde tiempo en el pasado se han hecho comentarios en contra los unos con los otros.