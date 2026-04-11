¿Dónde ver el Atlas vs. Monterrey? Fecha, hora y transmisión

Atlas se enfrentará a Monterrey en un duelo correspondiente a la Liga MX; un juego crucial para ambas escuadras si quieren soñar con colarse a la Liguilla del futbol mexicano.

Los rojinegros llegan con 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Esto los ha relegado en varias ocasiones en la tabla de posiciones. Mientras que ‘La Pandilla’ viene con la misma problemática, solo que ellos están cayendo cada vez más en la tabla, alejándose de su sueño Liguero.

Última llamada para Rayados

Atlas y Monterrey pasan por momentos similares, pero a la vez diferentes, dentro de la Liga MX. Los locales, a pesar de no conocer la victoria en 4 encuentros, se encuentran entre los equipos clasificados para la Liguilla del futbol mexicano, pero un tropiezo podría complicar todo de último momento, mientras que los Regiomontanos buscan sumar 3 puntos claves para seguir aferrándose a la ‘fiesta grande’.

Atlas se posiciona como séptimo en la clasificación, justo en la zona de clasificación. Los Rojinegros registran cinco victorias, tres empates y cinco derrotas, sumando 14 goles a favor y 18 en contra, teniendo una diferencia de -4.

Atlas tras empatar con Querétaro l MEXSPORT

Monterrey se ubica en el lugar treceavo de la tabla; de conseguir 3 puntos, podría seguir aferrado a su sueño de Liguilla. Los Regiomontanos llevan un registro de cuatro victorias, dos empate y siete derrotas, sumando 19 goles a favor y 17 en contra, teniendo una diferencia de +2.

Rayados jugando ante San Luis l IMAGO7

¿Dónde ver el partido Atlas vs. Monterrey?

El partido entre Atlas y Monterrey se llevará a cabo en el Estadio Jalisco; podrá disfrutarse en punto de las 19:00 hrs el día 11 de abril (tiempo CDMX), siendo transmitido por TV Azteca.