Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Dónde ver el Atlas vs. Monterrey? Fecha, hora y transmisión

¿Dónde ver el Atlas vs. Monterrey? | RÉCORD
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:37 - 10 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Estadio Jalisco será el lugar donde Atlas y Monterrey colisionen en compromiso correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX

Atlas se enfrentará a Monterrey en un duelo correspondiente a la Liga MX; un juego crucial para ambas escuadras si quieren soñar con colarse a la Liguilla del futbol mexicano.

Los rojinegros llegan con 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Esto los ha relegado en varias ocasiones en la tabla de posiciones. Mientras que ‘La Pandilla’ viene con la misma problemática, solo que ellos están cayendo cada vez más en la tabla, alejándose de su sueño Liguero.

Última llamada para Rayados

Atlas y Monterrey pasan por momentos similares, pero a la vez diferentes, dentro de la Liga MX. Los locales, a pesar de no conocer la victoria en 4 encuentros, se encuentran entre los equipos clasificados para la Liguilla del futbol mexicano, pero un tropiezo podría complicar todo de último momento, mientras que los Regiomontanos buscan sumar 3 puntos claves para seguir aferrándose a la ‘fiesta grande’.

Atlas se posiciona como séptimo en la clasificación, justo en la zona de clasificación. Los Rojinegros registran cinco victorias, tres empates y cinco derrotas, sumando 14 goles a favor y 18 en contra, teniendo una diferencia de -4.

Atlas tras empatar con Querétaro l MEXSPORT

Monterrey se ubica en el lugar treceavo de la tabla; de conseguir 3 puntos, podría seguir aferrado a su sueño de Liguilla. Los Regiomontanos llevan un registro de cuatro victorias, dos empate y siete derrotas, sumando 19 goles a favor y 17 en contra, teniendo una diferencia de +2.

Rayados jugando ante San Luis l IMAGO7

¿Dónde ver el partido Atlas vs. Monterrey?

El partido entre Atlas y Monterrey se llevará a cabo en el Estadio Jalisco; podrá disfrutarse en punto de las 19:00 hrs el día 11 de abril (tiempo CDMX), siendo transmitido por TV Azteca.

Monterrey atraviesa uno de los peores momentos de sus últimos torneos | MexSport
Lo Último
21:07 ¡Calienta el Clásico! Piovi lanza advertencia al América: “No hay rival que nos supere”
21:05 ¡LA LIGA MX REGRESA AL FC27! Acá todos los detalles
20:43 Piovi respaldó a Nicolás Larcamón y manda mensaje: “En Cruz Azul estamos muy fuertes”
20:21 “Como Ronaldo en el 94”: Ramón Morales impulsa a la ‘Hormiga’ rumbo al Mundial
20:21 CDMX va por "La Ola Más Grande del Mundo" rumbo al Mundial 2026: así puedes participar
20:18 Villa Villa debuta como narrador tras problemas con Martinoli: 'Le voy a bajar la chamba'
19:45 ¡México sigue mandando! Se mantiene como el número 1 del ranking de CONCACAF
19:40 ¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 11 de abril en CDMX y Edomex?
19:30 Cruz Azul recibe banderazo previo al Clásico Joven por parte de ‘La Sangre Azul’
19:25 Artemis II regresa a la Tierra: así fue el impactante amerizaje de la cápsula Orion en el Pacífico