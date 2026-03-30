¡El nuevo Messi! Saviola revela el reemplazo de Leo en Argentina

El tiempo se le empieza agotar a Leo Messi dentro del futbol profesional y Javier Saviola ya tiene claro quien será su sustituto dentro del vestuario de la Selección Argentina cuando el ’10’ se retiró de las canchas y sin dudas explica porqué razón.

El exjugador de Boca Juniors, Villarreal, entre otros resalto al veterano Leandro Paredes: “Paredes. Paredes tiene mucha personalidad. Es un jugador que viene demostrando a lo largo de los últimos años y puede llegar a ser un grandísimo capitán”, dijo para Marca.

Lionel Messi con la réplica de la Copa del Mundo durante un amistoso | AP

¿Qué dijo sobre la cancelación de la Finalissima?

Saviola también recalcó cual es su perspectiva sobre la cancelación de la Finalissima: "Nosotros como siempre decimos, y los jugadores también lo han explicado durante todo este tiempo, estamos un poco ajenos a todol o que se hace.”

Argentina vence a Mauritania l AP

"Más que una revancha, yo creo que iba a ser un partido espectacular. Argentina viene de ser campeona del Mundo, por eso es tan respetada”. Respecto a si son candidatos en el Mundial 2026 esto añadió: “Sí, sí. Somos candidatos. Por el hecho ya de haber logrado el Campeonato del Mundo; y por tener al mejor jugador del mundo y unos de los mejores de la historia (Messi).”

Javier Saviola cree que no basta con ganar la Copa del Mundo como se hizo en Qatar 2022: “Cuando se llega a lo más alto, después tienes que seguir reivindicándote y haciéndote respetar como la última campeona del mundo. Ojalá podamos jugar contra España en el Mundial en instancias finales.”

Se cancela la Finalissima entre España y Argentina l MEXSPORT

¿Messi en el Mundial 2026?

El exjugador argentino resaltó ante el posible último ‘Last Dance’ de Leo Messi pero agregó que competirá al máximo nivel en el Mundial 2026: “Se sacó un poco la mochila que tenía pesada de no poder lograr el Campeonato del Mundo. Ahora seguramente va a disfrutarlo. Siempre quiere lo mejor para Argentina, y este tipo de jugador siempre compite y quiere ganar.”

Saviola también agrego sobre la proyección a los futuros talentos del futbol argentino: “A los chicos hay que enseñarles valores. Formar a los futuros jugadores de selección, en este caso de Benfica, pero también de Real Madrid, Barça, de todos, es muy importante”.