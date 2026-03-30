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¡El nuevo Messi! Saviola revela el reemplazo de Leo en Argentina
El tiempo se le empieza agotar a Leo Messi dentro del futbol profesional y Javier Saviola ya tiene claro quien será su sustituto dentro del vestuario de la Selección Argentina cuando el ’10’ se retiró de las canchas y sin dudas explica porqué razón.
El exjugador de Boca Juniors, Villarreal, entre otros resalto al veterano Leandro Paredes: “Paredes. Paredes tiene mucha personalidad. Es un jugador que viene demostrando a lo largo de los últimos años y puede llegar a ser un grandísimo capitán”, dijo para Marca.
¿Qué dijo sobre la cancelación de la Finalissima?
Saviola también recalcó cual es su perspectiva sobre la cancelación de la Finalissima: "Nosotros como siempre decimos, y los jugadores también lo han explicado durante todo este tiempo, estamos un poco ajenos a todol o que se hace.”
"Más que una revancha, yo creo que iba a ser un partido espectacular. Argentina viene de ser campeona del Mundo, por eso es tan respetada”. Respecto a si son candidatos en el Mundial 2026 esto añadió: “Sí, sí. Somos candidatos. Por el hecho ya de haber logrado el Campeonato del Mundo; y por tener al mejor jugador del mundo y unos de los mejores de la historia (Messi).”
Javier Saviola cree que no basta con ganar la Copa del Mundo como se hizo en Qatar 2022: “Cuando se llega a lo más alto, después tienes que seguir reivindicándote y haciéndote respetar como la última campeona del mundo. Ojalá podamos jugar contra España en el Mundial en instancias finales.”
¿Messi en el Mundial 2026?
El exjugador argentino resaltó ante el posible último ‘Last Dance’ de Leo Messi pero agregó que competirá al máximo nivel en el Mundial 2026: “Se sacó un poco la mochila que tenía pesada de no poder lograr el Campeonato del Mundo. Ahora seguramente va a disfrutarlo. Siempre quiere lo mejor para Argentina, y este tipo de jugador siempre compite y quiere ganar.”
Saviola también agrego sobre la proyección a los futuros talentos del futbol argentino: “A los chicos hay que enseñarles valores. Formar a los futuros jugadores de selección, en este caso de Benfica, pero también de Real Madrid, Barça, de todos, es muy importante”.
Argentina se prepara para el Mundial 2026 donde buscará defender la corona, por ahora el conjunto de Scaloni llega tras una ajustada victoria ante Mauritania y buscará cerrar esta Fecha FIFA en La bombonera ante Zambia dejando buenas sensaciones ante su gente.