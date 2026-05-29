Estadios y sedes mundialistas: Estadio Filadelfia

La historia en la Copa del Mundo está por cambiar. Por primera vez en la historia un Mundial albergará a 48 selecciones, siendo el más grande y por ende, se necesitaba una sede más grande, por lo que la FIFA eligió a tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, dejando la ‘rebanada’ más grande para la nación de las barras y las estrellas.

Estados Unidos será el país con más juegos en su territorio, teniendo en su poder 78 partidos de 104 posibles, por lo que también será el que tenga más sedes mundialistas, que si bien algunos de estos recintos ya han tenido una participación en un Mundial, su mayoría hará su gran debut, una de ellas el Lincoln Field.

El Lincoln Financial Field es la casa de las Águilas de Filadelfia, de la NFL

El estadio conocido como ‘The Linc’ es hogar de las Águilas de Philadelphia, uno de los equipos más importantes de la NFL. El recinto alberga a más de 69 mil personas y tendrá la suerte de tener seis partidos en la próxima Copa del Mundo.

El que es considerado uno de los estadios más ‘ruidoso’ de la NFL tendrá su primer ‘gran evento’ aunque irónicamente no de su deporte natal, ya que este nunca ha sido sede de un Super Bowl desde su inauguración en 2003, pero sí tendrá un juego de dieciseisavos de final del torneo a nivel selecciones más importante del mundo.

Lincoln Financial Field

Ficha técnica del Estadio

Nombre oficial original: Lincoln Financial Field

Nombre comercial actual: Lincoln Financial Field

Nombre para el Mundial 2026: Estadio de Filadelfia

Ubicación: 1 Lincoln Financial Field Way, Philadelphia, PA 19148, Estados Unidos

Inauguración: 3 de agosto 2003

Arquitectos: Despacho NBBJ, arquitecto: Dan Meis

Ingenieros estructurales: Ove Arup & Partners

Capacidad original: Aproximadamente 68,532

Capacidad actual: Entre 69,000 y 68,532 espectadores (según el evento)

Costo original de construcción: Aproximadamente $512 millones de dolares

Inicio de construcción: 7 de mayo de 2001

Superficie: Césped híbrido

Dimensiones de cancha: Depende del evento

Propietario: Philadelphia Eagles, Jeffrey Lurie

Apodo: The Linc

Equipos que juegan o han jugado ahí: Philadelphia Eagles y Temple Owls (fútbol americano universitario)

Eventos destacados: Finales de futbol universitario

Récord histórico: NA

Lincoln Financial Field | AP

Philadelphia, la ‘Ciudad del Amor Fraternal’

La casa de las Águilas, también mundialmente conocida por ser la ciudad de donde es originario el personaje ficticio, ‘Rocky Balboa’, también es conocida por su gastronomía y estilo arquitectónico, además de haber sido la sede de la firma de la Declaración de Independencia en 1776.

Philadelphia también es considerada la ‘Capital de los Murales’ albergando más de 2 mil murales a lo largo de sus calles, incluyendo la mítica estatua y escaleras de Rocky, las cuales están ubicadas en el Museo de Arte de la ciudad.

Jalen Hurts en el Lincoln Field | AP

Ficha técnica de la ciudad

Fundación: La ciudad de Filadelfia (Philadelphia) fue fundada en el año 1682 por el cuáquero inglés William Penn. Él concibió la ciudad como un refugio de libertad religiosa y un centro de paz, nombrándola Filadelfia, que en griego significa "amor fraternal".

Nombre oficial: Filadelfia (español), Philadelphia (idioma original)

País: Estados Unidos

Superficie: 369,6 km² (347.5 km² de tierra y 22.1 km² de cuerpos de agua)

Altitud promedio: 12 metros sobre el nivel del mar

Habitantes: 1.55 millones de habitantes

PIB per cápita: Aproximadamente 76, 003 dólares

Idioma predominante: Inglés

Moneda: Dólar (USD)

Alcaldías: 66 distritos

Gentilicio: filadelfiano | filadelfino