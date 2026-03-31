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Fuerte lluvia sorprende a CDMX hoy: alcaldías afectadas y zonas con encharcamientos

Las precipitaciones provocaron encharcamientos en calles y avenidas./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:40 - 31 marzo 2026
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Intensa lluvia en la CDMX provoca encharcamientos y afectaciones en varias alcaldías; autoridades monitorean la situación

Una fuerte lluvia se registró este martes 31 de marzo en la Ciudad de México, sorprendiendo a habitantes de distintas zonas de la capital y generando afectaciones en la movilidad.

Las precipitaciones se presentaron principalmente durante la tarde, acompañadas de cielo nublado y descenso en la temperatura, lo que provocó complicaciones en varias vialidades y retrasos en el tránsito.

Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco registraron las mayores afectaciones./ Captura de pantalla

¿En qué alcaldías llovió hoy en la CDMX?

De acuerdo con reportes, la lluvia se hizo presente en alcaldías como Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, donde se registraron los mayores efectos debido a la intensidad del agua.

La lluvia se presentó de forma repentina durante la tarde./ X

También hubo presencia de lluvia en otras partes del sur y oriente de la ciudad, donde las condiciones climáticas cambiaron de forma repentina, sorprendiendo a quienes se encontraban en actividades cotidianas.

¿Qué afectaciones provocó la lluvia?

Las precipitaciones generaron principalmente acumulación de agua en vialidades, lo que derivó en complicaciones para circular en algunos puntos de la capital.

Además, el clima obligó a peatones y automovilistas a tomar precauciones ante la posibilidad de nuevas lluvias en el transcurso del día, especialmente en zonas donde históricamente se presentan encharcamientos.

Autoridades capitalinas mantienen monitoreo en las zonas afectadas para atender cualquier incidente derivado de las lluvias, así como para agilizar la circulación en puntos conflictivos.

El fenómeno forma parte de las variaciones climáticas que se presentan en esta temporada, donde las lluvias pueden registrarse de manera aislada pero intensa en diferentes puntos de la ciudad.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones del clima y tomar precauciones al momento de trasladarse por la capital.

El sur y oriente de la ciudad fueron los más impactados por la tormenta./ X
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