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Fuerte lluvia sorprende a CDMX hoy: alcaldías afectadas y zonas con encharcamientos
Una fuerte lluvia se registró este martes 31 de marzo en la Ciudad de México, sorprendiendo a habitantes de distintas zonas de la capital y generando afectaciones en la movilidad.
Las precipitaciones se presentaron principalmente durante la tarde, acompañadas de cielo nublado y descenso en la temperatura, lo que provocó complicaciones en varias vialidades y retrasos en el tránsito.
¿En qué alcaldías llovió hoy en la CDMX?
De acuerdo con reportes, la lluvia se hizo presente en alcaldías como Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta, donde se registraron los mayores efectos debido a la intensidad del agua.
También hubo presencia de lluvia en otras partes del sur y oriente de la ciudad, donde las condiciones climáticas cambiaron de forma repentina, sorprendiendo a quienes se encontraban en actividades cotidianas.
¿Qué afectaciones provocó la lluvia?
Las precipitaciones generaron principalmente acumulación de agua en vialidades, lo que derivó en complicaciones para circular en algunos puntos de la capital.
Además, el clima obligó a peatones y automovilistas a tomar precauciones ante la posibilidad de nuevas lluvias en el transcurso del día, especialmente en zonas donde históricamente se presentan encharcamientos.
🗣️ Lluvia al Oriente y centro de la #CDMX.— MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) March 31, 2026
Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco. pic.twitter.com/MzorS6D6GH
Autoridades capitalinas mantienen monitoreo en las zonas afectadas para atender cualquier incidente derivado de las lluvias, así como para agilizar la circulación en puntos conflictivos.
El fenómeno forma parte de las variaciones climáticas que se presentan en esta temporada, donde las lluvias pueden registrarse de manera aislada pero intensa en diferentes puntos de la ciudad.
Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones del clima y tomar precauciones al momento de trasladarse por la capital.