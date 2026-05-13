¿Habrá clases durante el Mundial 2026? Alumnos tomarán clases virtuales en partidos de México

Los partidos de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 provocarán ajustes escolares en Jalisco. El gobernador Pablo Lemus informó que durante las fechas en las que juegue el Tri, alumnos de distintos niveles educativos cambiarán temporalmente las aulas por clases virtuales.

La decisión fue anunciada luego de las discusiones nacionales sobre posibles cambios al calendario escolar por el Mundial y las altas temperaturas previstas para el próximo año. A diferencia de otros estados que buscan adelantar vacaciones, Jalisco mantendrá el ciclo escolar y únicamente aplicará educación a distancia en días específicos.

Los estudiantes deberán conectarse desde casa el 11, 18 y 24 de junio, además del 30 de junio en caso de que la Selección Mexicana avance a los octavos de final del torneo. La medida se enfocará principalmente en evitar complicaciones de tránsito y saturación vial en la zona metropolitana de Guadalajara, ciudad que será sede mundialista.

Durante los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, estudiantes tomarán clases virtuales para evitar problemas de movilidad./ Pixabay

El mandatario estatal recordó que la entidad ya ha vivido experiencias similares durante anteriores Copas del Mundo y aseguró que el objetivo es equilibrar la organización del evento deportivo con las actividades académicas.

“Jalisco por tercera vez en la historia será sede mundial y yo recuerdo el Mundial de 1986 como desde nuestros salones de clases nos dejaban ver los partidos de la Selección Mexicana”.

Además, Lemus reiteró que su administración no estaba de acuerdo con reducir de forma amplia el calendario escolar, como se planteó inicialmente desde el ámbito federal.

Como ustedes saben Jalisco puso primero lo más importante en el centro de las decisiones, que es la educación de nuestras niñas y niños, cuando en todo México ya se habían anunciado que las vacaciones de verano se había adelantado, nos opusimos.



Reconozco a la @SEP_mx por… pic.twitter.com/zFOVSJfZMJ — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) May 12, 2026

¿Qué pasará con el calendario escolar por el Mundial 2026?

La polémica surgió después de que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, planteara la posibilidad de recortar el ciclo escolar y terminar clases el 5 de junio, en lugar del 17 de julio, como estaba programado originalmente.

El funcionario explicó que la propuesta respondía tanto a las altas temperaturas registradas en varias entidades como a la logística necesaria por el desarrollo del Mundial 2026, el cual se realizará del 11 de junio al 19 de julio.

Sin embargo, la propuesta recibió críticas de docentes, padres de familia, especialistas y organizaciones sindicales que advirtieron posibles afectaciones educativas por la reducción de días efectivos de clases.

Autoridades educativas confirmaron ajustes escolares durante algunos encuentros del Mundial 2026./ Pixabay

Estados harán ajustes distintos al calendario de la SEP

Tras el debate, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las modificaciones todavía estaban en análisis y que cada entidad podría tomar decisiones propias dependiendo de sus necesidades locales.

Finalmente, la SEP confirmó que el calendario oficial permanecerá sin cambios y que las clases concluirán el 15 de julio, aunque autorizó que algunos estados hagan adecuaciones relacionadas con clima, movilidad o actividades extraordinarias.

Hasta ahora, Nuevo León anunció que terminará el ciclo escolar el 8 de junio, mientras que Yucatán adelantará el cierre al 26 de junio debido a las altas temperaturas. En el caso de San Luis Potosí, el gobierno estatal informó que en próximos días dará a conocer si realizará ajustes similares.