Historia de los Mundiales: Uruguay 1930, el principio de todo

Dios es redondo, o por lo menos así lo cree Juan Villoro y miles de adeptos al balompié. El futbol se convirtió en una de las más grandes doctrinas alrededor del mundo, siendo el Mundial la celebración más grande de la misma.

México en Uruguay 1930 | MEXSPORT

Cada cuatro años, los ojos del mundo se postran en los guerreros que defienden los colores de sus naciones, demostrando el orgullo y gallardía a la hora de portar dichos uniformes. La Copa del Mundo se volvió en un habitué en la identidad colectiva de distintos países, pero como toda epopeya épica, tiene un comienzo turbulento, pero lleno de paradigmas rotos.

Uruguay 1930, el principio de todo

La FIFA se fundó en 1904 con tan sólo siete selecciones participantes, todas europeas. A medida que el organismo rector alcanzó popularidad, diversos países comenzaron a unirse y le dieron forma al monstruo globalizado que es hoy, sin embargo, aún sin el poder de la actualidad.

El organismo rector del balompié buscó ayuda del Comité Olímpico para formar los primeros Campeonatos Mundiales, por lo que el futbol se volvió parte del olimpismo en 1906. En 1914, la FIFA reconoció a los JJ OO como un "campeonato mundial de futbol para aficionados", pero fue hasta 1920 que comenzaron a organizarlo.

Al ser ameteur, las mayores estrellas profesionales de la época no participaron, por lo que Jules Rimet -presidente de la FIFA en esos años- tomó la decisión de organizar el primer Campeonato Mundial de Futbol en 1930.

Estadio Centenario | AFP

Distintos países -la gran mayoría europeos- alzaron la mano para ser sede del Mundial de 1930; Uruguay se llevó los máximos honores. ¿Por qué un país sudamericano fue elegido como la sede del primer magno evento del futbol? Fácil, occidente aún se recuperaba de los estragos de la Primera Guerra Mundial; además de que la tierra charrúa y su gobierno se comprometieron a pagar los gastos de todos los países participantes.

La fiesta cerca del Río de la Plata

A diferencia de los demás torneos, el primer Mundial fue por invitación, siendo los países de América quienes mostraron mayor interés en el certamen. Los europeos, fiel a su superioridad, rechazaron múltiples convocatorias, y solamente cuatro selecciones asistieron. Todas por una presión mayor a sus deseos.

Abel Lafleur creó y diseñó la Copa Jules Rimet, otrora Diosa de la Victoria, que fue entregada al ganador de dicha justa mundialista. Con los equipos listos, el trofeo y la sede confirmada, el Mundial de Uruguay 1930 dio inicio el 13 de julio de dicho año.

¿Quiénes fueron los países participantes?

En un inicio el Mundial se concibió con la idea de 16 selecciones, sin embargo, debido al rechazo de países europeos y otros más como Japón, Egipto y Siam -otrora de Tailandia-, la Copa del Mundo se llevó a cabo con 13 representativos. Dichos países fueron divididos en cuatro grupos, los cuales fueron:

Grupo 1

Argentina

Chile

Francia

México

Grupo 2

Bolivia

Brasil

Yugoslavia

Grupo 3

Perú

Rumania

Uruguay

Grupo 4

Bélgica

Estados Unidos

Paraguay

Los ganadores de cada uno de los grupos fueron Argentina, Yugoslavia, Uruguay y Estados Unidos, siendo la Gran Final entre los sudamericanos. La primera gran disputa por el título mundial se llevó a cabo en el Estadio Centenario, entre dos selecciones que históricamente han mostrado su odio mutuo.

Balón de Uruguay 1930 | AFP

Al final, fueron los charrúas quienes se llevaron la primera Copa del Mundo, con un marcador final de 4-2 y miles de corazones rotos en Buenos Aires. Entre las anécdotas que han perdurado hasta el día de hoy, se dice que el árbitro central del partido, John Langenus, aceptó con pocas horas de anticipación dirigir la Gran Final, pero con una condición: disponer con un barco en el puerto una hora antes de la final, en caso de poner en peligro su seguridad.

¿Quién fue la gran figura del Mundial de 1930?

La FIFA nombró a José Nasazzi, capitán y central de Uruguay, como el mejor jugador de dicha Copa del Mundo; aunque la afición tiene otros datos. Entre los futbolistas más destacados estuvo Guillermo Stábile, de Argentina, quien fue Subcampeón del Mundo y el máximo anotador del Mundial 1930 con ocho goles.

Los números que dejó el primer gran certamen

La Copa del Mundo de 1930 fue el preámbulo de lo que ahora es más que un torneo sin fines de lucro, sino una de las más grandes fuentes de ingresos para la FIFA. El Mundial de Uruguay tuvo un total de 18 partidos y 70 goles anotados; con las goleadas en Semifinales como los partidos más destacados (Uruguay 6 -1 Yugoslavia y Argentina 6-1 Estados Unidos).