Karen Díaz: 15 años arbitro en el barrio; ¿le asustará lo que sucedió anoche en el Banorte?
Nació en Aguascalientes (10/11/1984). Aseguran quienes la conocen que Karen Janet Díaz Medina, desde muy pequeña, no rehúye a los retos porque fueron su plataforma de crecimiento hacia sus objetivos más altos: uno de ellos, recibirse de agrónoma, y otro, como árbitra internacional.
Por eso, cuando fue designada para ser la primera asistente mexicana en una Copa del Mundo, a su familia no le extrañó, porque siempre vio en la pequeña Karen la visión de alcanzar sus metas gracias a su recio carácter y la forma franca con la que se dirige a las personas.
La hidrocálida viene al escenario noticioso no solo por sus buenas actuaciones como colegiada y su participación en el Mundial 2022, sino porque ha protagonizado en las últimas semanas actos controversiales, como el no darle la mano a Nicolás Larcamón o haber arriesgado su físico en el pleito de anoche entre Alejandro Zendejas y Helinho.
Familiares cercanos a la asistente aseveran que a Karen Janet no le asustan ese tipo de situaciones. "Ella arbitró hace 15 años en el barrio y jamás dudó en meterse a separar jugadores bravos", afirma para RÉCORD una persona muy cercana a su día a día.
"Te puedo asegurar que ella no piensa en salir lastimada con tal de evitar que los jugadores se agarren a madrazos", suelta nuestra fuente informativa desde Aguascalientes.
"No sé si estés enterado, pero Karen arbitró por acá 15 años en el barrio y jamás dudó en meterse a separar jugadores más intensos y aguerridos que Zendejas o Helinho. La vi varias veces hacerlo. Eran futbolistas de barrio, ¿eh? Imagínate, lo de ayer para ella no fue nada".
De acuerdo con nuestro informante, no obstante sus intervenciones y jugadas bravas, jamás le faltaron al respeto o le pegaron, "gracias a Dios". "El futbol la ha tratado chido, te lo puedo asegurar", precisa vía telefónica.
Se le hace saber que su familiar ha sido muy criticado por su intervención de ayer, pero corta la pregunta y aclara: "La conozco bien y te puedo asegurar que ella no lee nada de comentarios en las redes. Es muy segura de lo que hace. Ve lo que sucedió con Larcamón: ni la mano le dio porque sus convicciones las tiene claras. La admiro", sostiene.
Se le pregunta si ha tenido pláticas con ella sobre su no asistencia a la Copa del Mundo en México y contesta tajante: "Mira, ella se siente bendecida y sé que lo toma con mucha filosofía. Es agradecida con Dios y sabe que por algo pasan las cosas", concluye nuestro entrevistado.