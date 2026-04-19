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Futbol

Karen Díaz: 15 años arbitro en el barrio; ¿le asustará lo que sucedió anoche en el Banorte?

El ‘Turco’ cuestionó el trabajo de Karen Janett Díaz durante el conato de bronca del encuentro.
René Tovar
René Tovar 12:45 - 19 abril 2026
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La abanderada no pudo evitar verse involucrada en la pelea entre jugadores de Toluca y América

Nació en Aguascalientes (10/11/1984). Aseguran quienes la conocen que Karen Janet Díaz Medina, desde muy pequeña, no rehúye a los retos porque fueron su plataforma de crecimiento hacia sus objetivos más altos: uno de ellos, recibirse de agrónoma, y otro, como árbitra internacional.

​Por eso, cuando fue designada para ser la primera asistente mexicana en una Copa del Mundo, a su familia no le extrañó, porque siempre vio en la pequeña Karen la visión de alcanzar sus metas gracias a su recio carácter y la forma franca con la que se dirige a las personas.

Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7
Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7

​La hidrocálida viene al escenario noticioso no solo por sus buenas actuaciones como colegiada y su participación en el Mundial 2022, sino porque ha protagonizado en las últimas semanas actos controversiales, como el no darle la mano a Nicolás Larcamón o haber arriesgado su físico en el pleito de anoche entre Alejandro Zendejas y Helinho.

​Familiares cercanos a la asistente aseveran que a Karen Janet no le asustan ese tipo de situaciones. "Ella arbitró hace 15 años en el barrio y jamás dudó en meterse a separar jugadores bravos", afirma para RÉCORD una persona muy cercana a su día a día.

"Te puedo asegurar que ella no piensa en salir lastimada con tal de evitar que los jugadores se agarren a madrazos", suelta nuestra fuente informativa desde Aguascalientes.

Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7
Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7

​"No sé si estés enterado, pero Karen arbitró por acá 15 años en el barrio y jamás dudó en meterse a separar jugadores más intensos y aguerridos que Zendejas o Helinho. La vi varias veces hacerlo. Eran futbolistas de barrio, ¿eh? Imagínate, lo de ayer para ella no fue nada".

​De acuerdo con nuestro informante, no obstante sus intervenciones y jugadas bravas, jamás le faltaron al respeto o le pegaron, "gracias a Dios". "El futbol la ha tratado chido, te lo puedo asegurar", precisa vía telefónica.

​Se le hace saber que su familiar ha sido muy criticado por su intervención de ayer, pero corta la pregunta y aclara: "La conozco bien y te puedo asegurar que ella no lee nada de comentarios en las redes. Es muy segura de lo que hace. Ve lo que sucedió con Larcamón: ni la mano le dio porque sus convicciones las tiene claras. La admiro", sostiene.

​Se le pregunta si ha tenido pláticas con ella sobre su no asistencia a la Copa del Mundo en México y contesta tajante: "Mira, ella se siente bendecida y sé que lo toma con mucha filosofía. Es agradecida con Dios y sabe que por algo pasan las cosas", concluye nuestro entrevistado.

Karen Díaz no fue elegida para ir a la Copa del Mundo | MEXSPORT
Karen Díaz no fue elegida para ir a la Copa del Mundo | MEXSPORT
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