Liga MX: Tabla general de la Jornada 14 del Clausura 2026

La recta final del Clausura 2026 ha encendido las alarmas en el fútbol mexicano. Tras una intensa actividad en la Jornada 14, la lucha por los boletos directos a la Liguilla se ha vuelto una guerra de nervios, con movimientos significativos en la parte alta y una crisis creciente para algunos de los "gigantes" del torneo.

GOLPE AL LÍDER

A pesar de haber sufrido una estrepitosa goleada a manos de los Tigres, las Chivas logra mantenerse en lo más alto de la tabla general. Sin embargo, el margen de error se ha esfumado; el liderato del Rebaño ya no es tan cómodo como hace unas semanas, y la presión de sus perseguidores inmediatos es máxima de cara a las últimas tres fechas.

Chivas vs Tigres | IMAGO7

NADA PARA NADIE EN EL CLÁSICO JOVEN

El duelo más esperado del fin de semana entre América y Cruz Azul terminó en una repartición de unidades que dejó sabores distintos en ambas instituciones:

Cruz Azul: Con el empate, La Máquina se afianza en el segundo puesto, recortando distancias con el líder y consolidándose como un candidato serio al título.

América vs Cruz Azul | MEXSPORT

América: La situación es crítica para las Águilas. Con apenas 19 puntos, el conjunto de Coapa ha caído hasta la séptima posición. Gracias únicamente a la diferencia de goles se mantienen en la frontera de la clasificación, pero su boleto a la "Fiesta Grande" pende de un hilo.

LOS QUE ESTÁN FUERA DE PUESTOS DE LIGUILLA

La gran nota negativa la sigue dando Rayados de Monterrey. El equipo regiomontano se confirma como la gran decepción del certamen al ocupar el puesto 13 con solo 15 unidades, un panorama que los obliga a tener un cierre perfecto y esperar combinaciones de resultados para no quedar fuera de la postemporada.

Por otro lado, la zona media de la tabla está al rojo vivo. Equipos como León, Tijuana, Juárez y Necaxa se mantienen al acecho, esperando cualquier tropiezo de los de arriba para colarse en puestos de clasificación directa.

Sergio Canales, atacante de Rayados, lamenta la derrota ante San Luis | MexSport

TABLA CLAUSURA 2026

PARTIDOS POR JUGAR

La tabla general podría sufrir modificaciones importantes este domingo con los dos encuentros restantes que cerrarán la actividad de la fecha 14:

Pumas vs. Mazatlán

Toluca vs. Atlético de San Luis

Con solo nueve puntos por disputarse tras este fin de semana, la Liga MX entra en su etapa más vibrante, donde un error puede significar el adiós definitivo a las aspiraciones de campeonato.