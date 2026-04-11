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Futbol

“Los tiempos de Dios son perfectos” :Gilberto Mora reacciona tras volver a las canchas con Xolos de Tijuana

Gilberto Mora preparándose previo al Juárez y Tijuana | MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 00:15 - 11 abril 2026
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El juvenil tuvo minutos ante los Bravos de Juárez en la Jornada 14

Gilberto Mora volvió a las canchas después de una larga ausencia por lesión; el juvenil mexicano tuvo minutos en el FC Juárez vs Xolos de Tijuana y ahora apunta a colarse en el listado final de Javier Aguirre con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

El mediocampista de los fronterizos dio a conocer sus sensaciones después del encuentro en el Olímpico Benito Juárez: “Me siento muy feliz, muy contento, agradecido con Dios de poder estar de vuelta, agradecer a todo el staff médico que me ayudó siempre para poder estar otra vez aquí. Gracias a Dios no sentí nada qué es lo más importante y espero seguir sumando minutos”, mencionó para FOX.

Mora mencionó el momento difícil que vivió con la lesión: “Fue un poco difícil al principio, un jugador nunca se quiere lesionar, pero todo pasa por algo, los tiempos de Dios son perfectos como siempre digo, y pues esta vez a mí me pasó pero siempre estuve trabajando poniendo todo de mi parte para poder regresar lo más pronto posible”.

Gilberto Mora entrando de cambio ante Juárez | MEXSPORT

¿Cuánto tiempo estuvo fuera Gil Mora?

El joven talento mexicano entró al minuto 63 en el juego ante FC Juárez, donde comenzó desde la banca. La última vez que “Morita” había sido considerado con el equipo fronterizo fue el 17 de enero en la Jornada 3 del Clausura 2026 ante Atlético de San Luis, lo que generó dudas sobre su continuidad y desarrollo.

Mora ha estado fuera durante un alrededor de 76 días, poco más de dos meses y medio, tiempo en el que se perdió los encuentros ante Monterrey, Puebla, Toluca, Mazatlán, Pumas UNAM, Atlas, Santos Laguna, León y Necaxa.

Gilberto Mora previo a un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | MEXSPORT
Gilberto Mora previo a un partido de Xolos de Tijuana en la Liga MX | MEXSPORT

Su participación en el torneo fue breve y de más a menos. Inició como titular en la Jornada 1 ante América, disputando los 90 minutos. Sin embargo, para la fecha 2 en Querétaro ya no realizó el viaje con el equipo. Su última aparición fue el 17 de enero, en la Jornada 3 frente a Atlético de San Luis, donde arrancó como titular, pero solo pudo jugar 45 minutos antes de salir al descanso.

¿Qué lesión arrastraba?

La razón de su ausencia ha sido una pubalgia, una molestia en la zona de la ingle que suele ser compleja y de lenta recuperación. Este tipo de lesión, si no se trata con cuidado, puede afectar seriamente la continuidad de los futbolistas.

Gilberto Mora de regreso a una convocatoria de Xolos de Tijuana | MEXSPORT

En el caso de Mora, el origen apunta a una combinación de factores: la exigencia física, la carga de partidos y su corta edad. Por ello, desde finales de enero, el plan fue claro: reposo, rehabilitación y paciencia.

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