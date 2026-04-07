Mircea Lucescu muere a los 80 años, el técnico rumano que intercambió playera con Pelé en México 70

Un doble infarto terminó con la vida de Mircea Lucescu, exfutbolista y entrenador rumano que marcó historia dentro del futbol de su país. El rumano falleció a solo unos días de haber renunciado a su cargo al frente de la selección amarilla.

Su desceso fue confirmado por el Hospital Universitario de Bucarest, institución que resaltó el impacto que tuvo Mircea en el deporte nacional: "El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de futbol rumanos con más títulos, el primero en clasificar a la selección nacional rumana para un Campeonato Europeo en 1984. Generaciones de rumanos crecieron con su imagen en sus corazones, como un símbolo nacional. ¡Que Dios lo bendiga!".

Mircea Lucescu siendo entrenador de Rumania l AP

Lucescu nació el 29 de julio de 1945 en la ciudad de Bucarest, Rumania donde desarrolló gran parte de su carrera futbolística, formando parte del Dinamo de Bucarest donde disputó aproximadamente 250 partidos. Dentro de su arsenal logró alzarse con siete títulos de liga y dos copas nacionales.

Fue capitán de la Selección de Rumania en la Copa del Mundo de México 1970, torneo que marcó el regreso de la selección rumana tras 32 años de ausencia. Ese Mundial marcó un momento icónico en su carrera al intercambiar playera con Edson Arantes do Nascimento 'Pelé'.

Los más destacados logros de Lucescu

En el año de 1979 asumió el cargo de entrenador del combinado de su país , destacando por un estilo muy táctico, los llevó a ganar la Eurocopa del año 1984, un logro que quedó marcado en los corazones de todo un país.

Mircea Lucescu durante un partido l AP

Lucescu fue uno de los precursores del uso de la metodología de psicología deportiva aplicada al futbol, siempre priorizando el bienestar mental de los futbolistas para garantizar un mejor rendimiento en el terreno de juego.

Uno de los capítulos más importantes de la carrera de Lucescu fue cuando dirigió al Shakhtar Donetsk, le dio 22 títulos en un periodo de 12 años (2004-2016) con lo cual lo convirtió en una potencia regional.

Galatasaray emite comunicado en honor a Lucescu

Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Mircea Lucescu’nun ailesine, sevenlerine ve futbol… pic.twitter.com/bpebpPfj8y — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 7, 2026