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Murió el dueño de OnlyFans a los 43 años: ¿Quién fue Leonid Radvinsky?
Este lunes 23 de marzo se dio a conocer la muerte, a los 43 años de edad, de Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, quien perdió la vida tras una larga lucha contra el cáncer.
Muere Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans
De acuerdo con reportes de distintos medios internacionales, Radvinsky, originario de Ucrania, murió “pacíficamente” en su casa, rodeado de sus familiares.
Estamos profundamente apenados al comunicar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo murió en paz tras una larga batalla contra el cáncer. Su familia ha pedido privacidad en estos momentos tan difíciles”, declaró un portavoz de la plataforma.
De Ucrania a Estados Unidos: su historia
Aunque nació en Ucrania, Radvinsky creció en Chicago, Estados Unidos, donde estudió una licenciatura en Economía en la Universidad Northwestern.
Además de su éxito como empresario, también fue inversionista en diversas compañías y apoyó proyectos filantrópicos a nivel internacional.
El hombre detrás del éxito de OnlyFans
En 2018, Radvinsky se convirtió en accionista mayoritario de OnlyFans, además de ser propietario de su empresa matriz, Fenix International Ltd.
Aunque la plataforma fue fundada en 2016 por Guy y Tim Stokely, fue bajo la dirección de Radvinsky y durante la pandemia de Covid-19 que alcanzó su mayor crecimiento.
OnlyFans se consolidó como una de las plataformas más importantes para creadores de contenido, especialmente en el ámbito de material exclusivo para adultos.
Una fortuna multimillonaria
Antes de su fallecimiento, Radvinsky tenía la intención de vender el 60% de sus acciones en OnlyFans, lo que habría valuado a la empresa en aproximadamente: 5.5 mil millones de dólares
OnlyFans representaba gran parte de su patrimonio, el cual estaba estimado en: 4 mil 700 millones de dólares, según Daily Mail.
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