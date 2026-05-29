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Futbol

Palmeiras goleó a Junior y se mete en la siguiente ronda de la Copa Libertadores

Victoria de Palmeiras en Copa Libertadores ante Junior de Carrasquilla | x:@Palmeiras
Associated Press (AP) 19:17 - 28 mayo 2026
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Jhon Arias se coronó como el héroe de la noche al conectar un doblete para el equipo brasileño

Antes de reportarse a las proporciones respectivas de Colombia y Argentina para disputar el Mundial, Jhon Arias y José Manuel “Flaco” López lucieron el jueves en la goleada de Palmeiras por 4-1 sobre Junior, que le permitió al cuadro brasileño avanzar a los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

Andreas Pereira con Palmeiras | x:@Palmeiras

Arias escribió un doblete en la primera parte con sendas asistencias de López, mientras que el argentino también habilitó a Allan para la tercera anotación del Verdao. Andreas Pereira vendió la goleada en la etapa complementaria.

Creo que hicimos un gran partido. Nos jugábamos la clasificación y sabíamos que era importante cerrar esta fase de grupos ganando de la manera en que lo hicimos", declaró Arias.
Victoria de Palmeiras sobre junior de Barranquilla | x:@Palmeiras

Palmeiras avanzó como segundo del Grupo F con 11 puntos, por detrás del líder Cerro Porteño, que llegó a 13 unidades y certificó el liderato tras vencer 2-0 a Sporting Cristal.

Antes de la disputa de la sexta y última jornada de la fase de grupos ya habían asegurado su presencia en la siguiente fase el campeón Flamengo, Estudiantes de La Plata, Coquimbo Unido, Deportes Tolima, Independiente Rivadavia, Fluminense, Corinthians, Platense, Cerro Porteño, Liga de Quito, Mirassol, Independiente del Valle y Rosario Central.

Los dos cupos restantes se definían más tarde con los duelos Boca Juniors vs Universidad Católica y Cruzeiro vs Barcelona por el Grupo D. El sorteo de octavos de final de la competición se realizará el viernes en la sede de la CONMEBOL, en Luque, Paraguay.

Tras la pausa por el Mundial, el torneo se reanudará con los choques de ida de octavos de final entre el 11 y el 13 de agosto, mientras las revanchas se disputarán entre el 18 y el 20 del mismo mes.

La final de la Libertadores está prevista para el 28 de noviembre

En el estadio Allianz Parque, de Sao Paulo, Palmeiras, tricampeón de la Libertadores y finalista de la pasada edición, abrió el marcador a los seis minutos con un rápido ataque que condujo “Flaco” López por la banda izquierda y, tras ganar la carrera al zaguero Jean Pestaña, envió un centro que Arias remató de primera en el corazón del área.

Palmeiras tras clasificar a los octavos de Final de la Copa Libertadores | x:@Palmeiras
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