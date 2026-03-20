Premier League: ¿Cuándo y dónde ver al Fulham de Raúl Jiménez vs Burnley?

El Fulham de Raúl Jiménez se enfrentará al Burnley en un emocionante duelo correspondiente a la Jornada 31 de la Premier League de la temporada 2025/202y desde el estadio Craven Cottage. El árbitro designado para dirigir este compromiso es Chris Kavanagh, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este importante duelo de la liga inglesa.

Raúl Jiménez, delantero del Fulham | AP

El Fulham ocupa actualmente la undécima posición en la Premier League con 41 puntos tras 30 jornadas disputadas, manteniendo un balance equilibrado con 40 goles a favor y 43 en contra. Los cottagers se encuentran en una zona tranquila de la tabla, alejados tanto de los puestos europeos como del descenso. Por su parte, el Burnley atraviesa una situación crítica, ubicándose en el penúltimo lugar (19°) con apenas 20 puntos en los mismos 30 partidos jugados. Los clarets han encajado 58 goles, siendo una de las defensas más vulnerables del campeonato, mientras que han anotado 32. Con solo ocho jornadas por disputarse, el equipo visitante necesita desesperadamente sumar puntos para intentar salir de la zona de descenso.

Raúl Jiménez asistió en el gol de Wilson| AP

El Fulham llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco compromisos. Los dirigidos por Marco Silva empataron sin goles contra el Nottingham Forest (0-0), sufrieron una derrota ante el Southampton (0-1) en la Copa FA y cayeron frente al West Ham United (0-1). Sin embargo, consiguieron victorias importantes ante el Tottenham Hotspur (2-1) y frente al Sunderland (3-1). Por su parte, el Burnley no ha logrado ganar en sus últimos cinco partidos. Los de Scott Parker empataron sin goles contra el AFC Bournemouth (0-0), perdieron ante el Everton (2-0) y sufrieron una derrota ajustada frente al Brentford (4-3). Además, igualaron con el Chelsea (1-1) y fueron eliminados de la Copa FA por el Mansfield (2-1).

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Fulham ha mostrado cierta superioridad con dos victorias, dos empates y una derrota. El duelo más reciente se disputó el 13 de diciembre de 2025 en la Premier League, donde el Fulham se impuso por 3-2 en su visita a Burnley. Anteriormente, igualaron 2-2 el 3 de febrero de 2024 también en campo del Burnley. Los clarets consiguieron imponerse en Craven Cottage en dos ocasiones consecutivas, ambas por 2:0, el 23 de diciembre de 2023 y el 10 de mayo de 2021. El otro enfrentamiento terminó en empate 1-1 el 17 de febrero de 2021 en Burnley. Todos estos duelos se disputaron en el marco de la Premier League.

NOTTINGHAM FOREST VS FULHAM | AP

¿Cuándo y dónde ver el Fulham vs Burnley?

FECHA: Sábado 21 de marzo

HORA: 09:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Craven Cottage, Londres

TRANSMISIÓN: FOX One