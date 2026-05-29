Pumas se 'roba' figura de Chivas para el Apertura 2026

Con miras a recuperar el protagonismo. No tiene mucho que finalizó el Clausura 2026 de la Liga MX y de la Liga MX Femenil, pero hay equipos que ya empiezan a mover sus piezas con miras al Apertura 2026, el cual está previsto para comenzar a mediados de julio.

En el caso de la Primera División Femenina, uno de los clubes que ya empieza a reforzarse es Pumas. Después de cuatro torneos consecutivos en los que clasificó a Liguilla, incluido en el Clausura 2025 en el cual impuso récord de puntos, el club universitario suma dos semestres al hilo sin terminar en el Top 8.

Por ello, la directiva del conjunto de la UNAM ya empezó con la renovación del equipo, con miras a ser nuevamente de los equipos protagonistas. En ese sentido, este jueves 28 de mayo anunció la llegada de Casandra Montero, quien llega procedente de Chivas.

Un nuevo reto para una resiliente Casandra Montero

Si hay una jugadora que sabe de retos, es la mediocampista de 31 años. Montero Rodríguez llegó a la Liga MX Femenil en el Apertura 2019, con Veracruz. Sin embargo, tras la desaparición del conjunto escualo -y luego de quedarse un semestre fuera de actividad- encontró una segunda oportunidad en Mazatlán.

Casandra Montero con Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Con las Cañoneras se convirtió en figura de inmediato y se mantuvo apenas dos torneos, Guardianes 2020 y Guardianes 2021, ya que para el Apertura 2021 fichó con el Rebaño. En su comunicado, el club rojiblanco señaló que quiso renovar el contrato de Cas, pero que la jugadora buscó un nuevo reto.

Por su parte, al darle la bienvenida, el club universitario destacó el aporte que le dará Montero al equipo. "Su experiencia, liderazgo y entrega en la cancha llegan para fortalecer a nuestro plantel", escribió Pumas, que además de Montero, solo ha confirmado la renovación de Angelina Hix.

Casandra Montero con Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

En contraste, las de la UNAM ya confirmaron la salida de cuatro futbolistas. Liced Serna, Celia Gaynor, Fátima Delgado y Heidi González son las jugadoras que no seguirán en el plantel dirigido por Roberto Medina para el Apertura 2026.

¿Cómo le fue a Casandra Montero con Chivas?

La mediocampista llegó al conjunto rojiblanco en el Apertura 2021 y no tardó en afianzarse como titular en el esquema del entonces estratega, Édgar 'Chore' Mejía. Desde entonces, se convirtió en una pieza clave del Rebaño, hasta el pasado certamen en el cual perdió protagonismo.

Casandra Montero en celebración con Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Desde su llegada hace casi cinco años, Montero sumó 148 partidos en Fase Regular, 137 como titular; mientras que en Liguilla disputó 29 encuentros, 27 como titular. En total, marcó diez goles, nueve de ellos en Fase Regular y solo uno en la Fiesta Grande.