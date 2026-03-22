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Futbol

¡Rumbo al Mundial 2026! Luis Chávez vuelve a la convocatoria del Dinamo de Moscú tras superar lesión

Luis Chávez trabaja para regresar al terreno de juego tras su lesión | INSTAGRAM |
Ramiro Pérez Vásquez 12:28 - 22 marzo 2026
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El mediocampista estuvo en la banca durante la derrota ante el Zenit

Luis Chávez está de regreso tras superar una lesión grave que lo marginó durante varios meses de las canchas, incluso poniendo en duda su llegada al Mundial 2026; sin embargo, ha regresado con su equipo en busca de tomar ritmo a escasos meses de la Copa del Mundo.

El exjugador de los Tuzos del Pachuca se quedó en la banca durante la derrota del Dinamo de Moscú ante el Zenit dentro de la Jornada 22 de la Liga de Rusia en donde se mantienen con 30 unidades en el noveno lugar lejos de los 49 puntos del líder Krasnodar. 

Luis Chávez con Dinamo Moscú previo a su lesión | INSTAGRAM

¿Qué lesión tenía Luis Chávez?

En una desafortunada jugada, Luis Chávez sufrió una rotura de ligamento cruzado en un entrenamiento de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025. El mediocampista del Dinamo Moscú, dejó la concentración del Tricolor hace un par de días, pues viajó a Guadalajara para someterse a una cirugía.

El volante mexicano ha pasado los últimos nueve meses recuperándose tras haber sufrido una rotura del ligamento cruzado en el verano del año pasado. Chávez sufrió la lesión durante un entrenamiento de la Selección Mexicana en California, previo a los Cuartos de Final de la Copa Oro 2025.

Por medio de un comunicado de prensa, el conjunto nacional agregó que la operación de Luis Gerardo fue exitosa. "El día de hoy, por la mañana, el jugador de la Selección Nacional de México, Luis Chávez, fue sometido con éxito a cirugía de reconstrucción de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que se realizó mediante toma de injerto HTH (hueso tendón-hueso), devolviendo de esta manera la estabilidad a la rodilla".

Luis Chávez en calentamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Una larga ausencia 

A casi un año de su lesión Luis Chávez parece estar ya alistándose para regresar al terreno de juego. Curiosamente, el volante mexicano podría estar de vuelta a tiempo para ser incluído en la convocatoria de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo.

Desde aquella lesión, el volante de Dinamo Moscú ha sido baja estando sin actividad por casi 300 días. Con su club se ha perdido 30 encuentros, además se ha perdido al menos 12 partidos de la Selección Mexicana y parece que se perderá al menos un par más.

Luis Chávez en un partido con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Luis Chávez en un partido con la Selección Mexicana | MEXSPORT

El jugador de 24 años estaría viendo sus primeros minutos en los próximos partidos, con esta línea de tiempo de regreso el volante mexicano podría disputar al menos ocho partidos con el Dinamo Moscú, un equipo que actualmente está ubicado en el séptimo puesto de la clasificatoria pero con la posibilidad de meterse a los primeros cinco con un par de buenos resultados.

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