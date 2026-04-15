¿Sabías que el Titanic se hundió un 15 de abril? Las tragedias que marcaron esta fecha

No todas las fechas pasan desapercibidas en el calendario. El 15 de abril se ha convertido, con el paso de los años, en un día ligado a tragedias que han dejado huella a nivel mundial, siendo el hundimiento del Titanic uno de los episodios más emblemáticos.

En 1912, el famoso transatlántico británico chocó contra un iceberg en el océano Atlántico durante su viaje inaugural. A pesar de su fama de ser prácticamente insumergible, el Titanic terminó en el fondo del mar con un saldo de más de mil 500 personas fallecidas, marcando un antes y un después en la historia marítima.

Décadas más tarde, el 15 de abril de 1957, México vivió otra tragedia con la muerte de Pedro Infante, quien perdió la vida en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Su fallecimiento provocó una reacción masiva y consolidó su legado como uno de los grandes íconos del entretenimiento nacional.

El desastre del Titanic marcó un antes y un después en la historia marítima./ X

¿Qué ocurrió el 15 de abril además del Titanic?

El 15 de abril también ha sido escenario de tragedias más recientes. En 2013, durante el Maratón de Boston en Massachusetts, dos explosiones sacudieron la zona de meta con apenas 12 segundos de diferencia. El ataque dejó tres personas muertas y más de 260 heridas, generando una ola de conmoción en Estados Unidos y el mundo.

Las autoridades identificaron a los responsables como los hermanos Tamerlan Tsarnaev y Dzhokhar Tsarnaev, quienes colocaron artefactos explosivos dentro de mochilas para perpetrar el atentado. El caso derivó en un amplio operativo de seguridad y una intensa búsqueda que acaparó la atención internacional.

Años después, en 2019, otra tragedia volvió a marcar esta fecha. La histórica Catedral de Notre Dame, en París, sufrió un incendio que destruyó gran parte de su estructura, incluida su icónica aguja. El siniestro ocurrió durante trabajos de restauración y generó preocupación global por el daño a uno de los patrimonios más importantes de Europa.

Pedro Infante murió el 15 de abril de 1957 en un accidente aéreo en Mérida./ RS

¿Por qué el 15 de abril sigue siendo una fecha tan recordada?

La coincidencia de estos acontecimientos ha hecho que el 15 de abril se mantenga como una fecha cargada de memoria. Desde desastres naturales y accidentes, hasta atentados e incendios, los hechos registrados en este día han tenido un fuerte impacto social y cultural.

El Titanic continúa siendo un símbolo de tragedia a nivel mundial, mientras que el recuerdo de Pedro Infante sigue vivo en México. Por su parte, eventos como el atentado de Boston y el incendio de Notre Dame reflejan cómo incluso en tiempos recientes, esta fecha ha estado marcada por hechos que conmocionan al mundo.