Serie A: ¿Dónde y cuándo ver AC Milán vs Torino?

AC Milán buscará asegurar el segundo lugar de la competencia, esto debido a que por el resultado obtenido la jornada pasada de la Serie A ante Lazio donde cayó 1-0. Los rossineri enfrentan a Torino, partido donde el objetivo principal será amarrar el subliderato.

AC Milán celebra tras vencer al Inter de Milán l AP

Parecía que la victoria ante el líder y posible campeón Inter de Milán en el derby le abriría la posibilidad de pelear el liderato a los dirigidos por Massimiliano Allegri. El equipo 'Casciavitt' estaba a solamente siete puntos atrás de los azunerri.

AC Milán jugando contra Lazio l AP

Lazio terminó siendo la manzana de la discordia para el equipo de Santi Giménez ya que al ganar el partido pasado, los dejó fuera de toda posibilidad de pelear por el liderato y campeonato de la competencia.

'Il Diavolo' tendrá de regreso a Santiago Gimenez quien estuvo fuera debido a una lesión, el mexicano busca acrecentar su marca de goles con el conjunto rojinegro. El exdelantero del Fyernord vuelve a las canchas tras cinco meses.

Torino se enfrenta a un equipo al cual no vence en liga desde 1985, a partir de ese entonces, los de Roma han intentado imponerse ante sus similar milanés en 29 ocasiones pero en ninguna ha tenido éxito.

En su último enfrentamiento, el conjunto 'Granata' estuvo cerca de llevarse la victoria tras empezar ganando el partido por 2-0. Sin embargo, los rojinegros dieron la vuelta terminando con un 3-2 y dejando un sabor amargo en el conjunto romano.

El técnico interino del Torino Roberto D’Aversa ha tenido un efecto positivo en el equipo. Desde su llegada el equipo venció 4-1 al Parma anotando tres goles en el segundo tiempo que lo dejaron fuera de la zona de descenso.

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AC Milán jugando ante Lazio l AP