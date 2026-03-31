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Futbol

Suecia vs Polonia: ¿Dónde y cuándo ver el partido del Repechaje UEFA?

Suecia vs Polonia repechaje UEFA | RÉCORD
Suecia vs Polonia repechaje UEFA | RÉCORD
Jorge Armando Hernández 19:37 - 30 marzo 2026
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Se juegan los últimos pasaportes de cara al Mundial 2026. En RÉCORD te contamos donde puedes ver el partido

Suecia choca contra Polonia en la Final del Repechaje Intercontinental, aún quedan lugares para la Copa del Mundo 2026, pero no será una tarea fácil conseguir un lugar en la justa mundialista.

Suecia ganó por marcador de 3-1 a Ucrania en la Semifinal del Repechaje Intercontinental con hat trick de Viktor Gyökeres quien fue el referente para clasificar a los suecos a la final en busca de un lugar en la Copa del Mundo.

Selección de Suecia l AFP

Suecia tiene una ventaja de más de 96 años sobre Polonia, este último no vence a los suecos cuando son locales desde 1930, lo que da una ventaja al conjunto amarillo de conseguir su pase.

El partido más reciente entre ambas escuadras fueron los Play Offs de cara al Mundial de Qatar 2022 donde los polacos de la mano de Robert Lewandowski y  Piotr Zieliński se llevaron la victoria por 2-0 en el marcador.

Polonia no tiene un panorama alentador pero ya contará con su jugador Nicola Zalewski quien regresa tras cumplir su sanción de la semifinal.

Lewandowski celebra gol con el Barcelona l AP

¿Dónde y cuándo ver el partido? Fecha, Hora y Canal

  • Lugar: Strawberry Arena

  • Fecha: 31 de marzo 2026

  • Horario: 12:45 hrs tiempo de México

  • Canal: Disney + Premium

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