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Suecia vs Polonia: ¿Dónde y cuándo ver el partido del Repechaje UEFA?
Suecia choca contra Polonia en la Final del Repechaje Intercontinental, aún quedan lugares para la Copa del Mundo 2026, pero no será una tarea fácil conseguir un lugar en la justa mundialista.
Suecia ganó por marcador de 3-1 a Ucrania en la Semifinal del Repechaje Intercontinental con hat trick de Viktor Gyökeres quien fue el referente para clasificar a los suecos a la final en busca de un lugar en la Copa del Mundo.
Suecia tiene una ventaja de más de 96 años sobre Polonia, este último no vence a los suecos cuando son locales desde 1930, lo que da una ventaja al conjunto amarillo de conseguir su pase.
El partido más reciente entre ambas escuadras fueron los Play Offs de cara al Mundial de Qatar 2022 donde los polacos de la mano de Robert Lewandowski y Piotr Zieliński se llevaron la victoria por 2-0 en el marcador.
Polonia no tiene un panorama alentador pero ya contará con su jugador Nicola Zalewski quien regresa tras cumplir su sanción de la semifinal.
¿Dónde y cuándo ver el partido? Fecha, Hora y Canal
Lugar: Strawberry Arena
Fecha: 31 de marzo 2026
Horario: 12:45 hrs tiempo de México
Canal: Disney + Premium