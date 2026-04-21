Tijuana vs Pachuca: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX?

La Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX está por finalizar y en las últimas dos fechas se definirán los últimos invitados a Liguilla, así como el orden de los partidos en Cuartos de Final. En ese contexto, la Jornada 16 cerrará con el partido entre Xolos de Tijuana y Pachuca, dos clubes que necesitan los tres puntos, aunque por motivos diferentes.

Los fronterizos, que llegan luego de empatar ante Cruz Azul el fin de semana, buscan meterse entre los invitados a la Fiesta Grande, aunque no dependen solo de sí mismos. Mientras que los Tuzos vienen de remontar ante Rayados de Monterrey están entre los clubes que pelean por el liderato, pero así como puede alcanzar el primer lugar, puede caer hasta elquinto puesto si dejar ir puntos en las últimas dos fechas de Fase Regular.

Para el compromiso de este miércoles, Pachuca llega con cinco victorias en sus últimos diez enfrentamientos contra Tijuana, que ganó cuatro de esos partidos por un empate. En el pasado Apertura 2025, Xolos se impuso 0-2 como visitante, además que ganó 2-1 la última vez que se enfrentaron en la frontera del país, por lo que llegan motivados para quedarse nuevamente con los tres puntos.

Pachuca celebrando el gol de Enner Valencia ante Rayados en Liga MX I IMAGO7

¿Qué necesita Tijuana para clasificar a Liguilla?

El equipo de Sebastián Abreu no depende solo de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda, sino que tiene que esperar que los resultados de América, León, Atlas y Tigres le favorezcan. La buena noticia es que estos equipos se enfrentan entre sí, por lo que inevitablemente dejarán ir puntos y eso le dará oportunidad a los fronterizos de meterse entre los ocho mejores.

En ese sentido, Tijuana necesita ganar sus dos últimos dos juegos y esperar que los cuatro clubes mencionados no sumen más de tres puntos de los seis que siguen en disputa. En caso de que Xolos gane uno de sus partidos pendientes y empate el otro, entonces necesitará que no sumen más de un punto, pues en ese escenario empataría con las Águilas, los Zorros y la Fiera en 23 puntos, pero superaría a los Esmeraldas por diferencia de goles.

Ahora bien, si los fronterizos solo empatan sus dos partidos restantes, entonces oficialmente estarán fuera de la Liguilla, pues llegarían a 21 puntos y matemáticamente ya no podrían alcanzar a León. Por ello, el partido de este miércoles en el Estadio Caliente será clave para que se mantenga encendida la esperanza de clasificar a Liguilla.

Mourad El Ghezouani en el Cruz Azul vs Xolos | MEXSPORT

¿Qué necesita Pachuca para quedarse con el liderato?

Por su parte, los Tuzos aspiran al liderato y podrán alcanzarlo si ganan sus dos últimos juegos y Chivas pierde al menos uno de sus dos compromisos. Otra posibilidad es que el club hidalguense logre un triunfo y un empate, y que el Rebaño solo sume uno de los seis puntos que quedan en disputa, pero en ese escenario, Pachuca tendría que golear en alguno de sus dos juegos, para que la diferencia de goles les favorezca.

Si los dirigidos por Esteban Solari pierden ante Tijuana y los pupilos de Gabriel Milito ganan contra Necaxa en la Jornada 16, entonces nadie les quitará el liderato a los tapatíos. Y en cambio, Pachuca deberá cuidarse de Pumas, Cruz Azul y Toluca, que matemáticamente tienen oportunidad de quitarle a los Tuzos el segundo puesto de la clasificación.

Pachuca celebrando su victoria ante Monterrey en el Clausura 2026 I IMAGO7

¿Dónde y a qué hora el partido de Tijuana vs Pachuca?