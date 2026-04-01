¡Vaya, vaya! Escándalo sacude a Kristi Noem: revelan presunta doble vida de su esposo

Lo que parecía un caso más dentro del debate migratorio en Estados Unidos dio un giro inesperado y explosivo. Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional (DHS) y figura conocida por su postura firme contra los migrantes, ahora enfrenta una crisis personal tras la filtración de presuntas imágenes y detalles de la doble vida de su esposo, Bryon Noem.

De acuerdo con reportes internacionales publicados por Daily Mail, la familia de la exfuncionaria quedó completamente impactada por la revelación.

“La señora Noem está devastada. La familia quedó completamente sorprendida por esto y pide privacidad y oraciones en estos momentos”, declararon su representante al medio The New York Post.

El escándalo llegó hasta el presidente Donald Trump, quien lamentó la situación / FB: @kristi.noem

Lamenta Trump escándalo de Noem

El escándalo escaló rápidamente hasta llegar al propio presidente Donald Trump, quien reaccionó con sorpresa ante la situación:

"Sin duda es impactante. ¿Lo confirmaron? Vaya, lo siento mucho por la familia si es así, es una lástima. No he visto nada. No sé nada al respecto. Es una lástima, pero simplemente no sé nada”, agregó.

Supuestamente el marido de Kristi Noem visitaba sitios de fetichistas / Daily Mail

Chats, dinero y una supuesta filtración

Según el Daily Mail, Bryon Noem habría mantenido contacto con mujeres dentro de comunidades fetichistas en línea, particularmente relacionadas con la llamada “bimboficación”.

Incluso, se reporta que compartió imágenes alteradas y habría enviado cerca de 25 mil dólares a través de plataformas digitales como Cash App y PayPal. Pero lo que detonó el caso fue una supuesta filtración ligada a una trabajadora sexual migrante.

El periodista Marc Caputo reveló que recibió información sobre el caso semanas antes de que estallara públicamente. Según su versión, la mujer buscaba hacer pública la información como represalia:

Cuentan que una mujer migrante fue quien reveló las fotos en venganza por el trabajo de Kristi Noem / Daily Mail

“Una trabajadora sexual inmigrante, posiblemente en situación irregular, quería hacer público que el marido de Noem había contratado sus servicios por Internet".

El motivo, según la misma fuente, sería una “venganza por la forma en que el DHS estaba aplicando las leyes migratorias”.

Riesgo de seguridad nacional

Más allá del escándalo personal, expertos han advertido que este tipo de situaciones podrían tener implicaciones mucho más graves.

“Si un medio de comunicación puede descubrir esto, se puede asumir con un alto grado de certeza que un servicio de inteligencia hostil también lo sabe”, añadió el ex oficial de la CIA Marc Polymeropoulos.

"Información comprometedora como esta puede ser una pista tentadora para un servicio de inteligencia hostil”, continuó Polymeropoulos, y añadió: “Se acercan a la persona y le dicen: ‘Si colaboras con nosotros, no lo revelaremos; si no, sí’. Eso es espionaje básico”.

El exsecretaria de seguridad por el momento pide respeto para su familia en lo que dan solución al problema / FB: @kristi.noem

De discurso antimigrante… a escándalo personal

El caso ha generado fuerte controversia en redes sociales, donde usuarios señalan la ironía de que la polémica esté relacionada con una migrante, mientras Noem construyó parte de su imagen política con mensajes duros contra este sector.